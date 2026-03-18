Telefónica desarrollará la plataforma de Destinos Turísticos Inteligentes Urbanos de Castilla y León, entre ellos la ciudad de Zamora

Telefónica ha resultado adjudicataria del contrato de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta para elaborar el Plan de Destinos Turísticos Inteligentes de Castilla y León y desarrollar la Plataforma tecnológica de gestión CID. Esto implica realizar trabajos de consultoría y análisis estratégico, la sensorización de Destinos Turísticos Urbanos, con la instalación e integración de sensores inteligentes, y el diseño y despliegue de la plataforma tecnológica para, inicialmente,12 núcleos urbanos turísticos: las 9 capitales de provincia, más Aranda de Duero, Medina del Campo y Ponferrada. La plataforma permitirá la escalabilidad y la incorporación futura del resto de destinos turísticos urbanos de la región.

Castilla y León se convierte, gracias a este proyecto de la Consejería, en la primera comunidad en disponer de una infraestructura colaborativa y de cohesión del turismo urbano que permitirá a futuro anticipar tendencias para adaptar la oferta turística, apoyar inversiones y medir su retorno y consolidar una red inteligente interconectada.

El proyecto se cofinancia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea dentro del Programa Next Generation EU, a través del Componente 14 "Plan de modernización y competitividad del sector turístico". También cuenta con aportación de fondos propios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Este proyecto forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2022-2025 y constituye la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) para la transformación digital del sector turístico regional.

La Plataforma CID integrará y potenciará el mantenimiento inteligente de espacios públicos turísticos con la captura de datos en tiempo real que permita la toma de decisiones inteligentes gracias a tecnologías como BigData e IA y los sensores que se instalará en esos espacios. También se logrará una mayor coordinación al fomentar la Interoperabilidad con sistemas existentes, como el Portal de Turismo de la Junta, la Plataforma Territorial Rural Inteligente (TRI), en la que Telefónica también participa, y la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) nacional.

Se creará un Observatorio Turístico Inteligente para el análisis avanzado de datos, informes dinámicos y predicción de necesidades de visitante con herramientas de análisis basadas en Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning y fomentará la movilidad verde y sostenibilidad ambiental como ejes transversales del proyecto. Es importante resaltar que tanto la plataforma TRI cómo la nueva plataforma CID tienen cómo base tecnológica la plataforma Thinking City de Telefónica, lo que garantiza una mayor solidez, interoperabilidad y escalabilidad para este tipo de proyectos

La Plataforma CID busca generar cohesión entre los destinos turísticos de Castilla y León mediante una infraestructura común de datos que optimiza la toma de decisiones en gestión turística, facilita la creación de negocios y políticas basadas en datos, mejora la experiencia del visitante, aumenta la competitividad del sector turístico regional, promueve un modelo de gobernanza colaborativa entre administraciones y actores turísticos locales y contribuye a la sostenibilidad y resiliencia del turismo regional.

Un cerebro común para aumentar la competitividad

En resumen, la plataforma actuará como un “cerebro” común, compartiendo e integrando datos de todos los destinos turísticos, analizando esa información para convertirla en conocimiento útil que favorezca la toma de decisiones por parte de la Administración y creando un observatorio turístico regional

La adjudicación se ha realizado considerando criterios técnicos con especial énfasis en propuestas técnicas innovadoras, número de activos turísticos a identificar, indicadores clave de rendimiento (KPIs), granularidad de datos y fuentes privadas de información.

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Con esta plataforma, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte busca reforzar la gestión inteligente del turismo y la conservación preventiva del patrimonio en toda la Comunidad. El proyecto mejorará la experiencia turística y será una herramienta clave de cohesión territorial, siendo un ejemplo de modernización de la administración y la gestión del patrimonio cultural con el uso de la tecnología.