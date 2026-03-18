¿Cuáles son los nombres más repetidos en Zamora? ¿Y los menos frecuentes?
Si estás buscando un nombre original para tu bebé, deberías evitar estos
Una práctica muy habitual al nombrar a un bebé es la de preguntarse por la frecuencia con la que este se habrá utilizado recientemente. Muchos padres y madres no quieren que sus hijos tengan un nombre demasiado común. Otros, en cambio, prefieren poner uno que la gente esté acostumbrada a escuchar. En este artículo encontrarás un ranking de los más utilizados en la provincia de Zamora.
La cosa va de "Marías"
Entre las mujeres, triunfan las "Marías". Los cinco nombres más repetidos incluyen este, siendo el primer puesto de la lista para "María Carmen", con el que nombraron a 2.599 zamoranas y es seguida por el "María" a secas. En el tercer puesto tendríamos a "María Pilar", y para completar el top cinco a "María Teresa" y "María Ángeles".
En cuanto a los más originales, entre los nombres de chica menos utilizados también tenemos a una "María", en este caso "Vanesa María", que aparece menos de 5 veces en el censo. Otros nombres femeninos poco frecuentes en la provincia son Zahira, Zineb, Ventura y Uxia.
Nombres simples
Entre los hombres no se sigue la misma tendencia a los nombres compuestos, al contrario: entre los cinco más comunes, ninguno lo es. Encabeza el ranking "Manuel", el de 2.508 zamoranos. Este es seguido por Ángel, José, Antonio y, para terminar el top cinco, Francisco. Si algo tienen en común los nombres masculinos más utilizados en la provincia es su sencillez y lo tradicionales que son todos ellos.
Entre los menos comunes se encuentran, en cambio, "Yael", "William" y alguno más original como "Víctor Hugo".
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