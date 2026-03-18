Reinaugurado el parque de La Encomienda de San José Obrero

El Ayuntamiento de Zamora ha dado por concluidas las obras de remodelación del parque de la Encomienda en San José Obrero. Unas obras que tenían por objeto mejorar este espacio público y que se ha desarrollado a raíz de los talleres participativos Soñando Parques que, en este caso, se realizaron con los tres colegios de la zona: Juan XXIII, Nuestra Señora del Rocío y Riomanzanas.

"Fue muy curioso porque los propios niños pudieron detectar deficiencias muy sencillas que había como fuentes ocupando antes el paso de las aceras y desarrollar sus propuestas para la materialización del proyecto", recordó Pablo Novo, concejal de Obras, quien estuvo acompañado en la presentación por Francisco Guarido, alcalde de Zamora.

Proyecto que, posteriormente licita el consistorio con un presupuesto base de licitación de 96.700 euros. La intervención principal ha consistido en mejorar la funcionalidad de determinados espacios del parque y renovar todo el mobiliario de juegos para cambiar el aspecto también de toda la zona.

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación integral de la valla perimetral, la renovación de las aceras interiores del parque, que previamente se encontraban con baldosas hidráulicas y ahora se han ejecutado dos aceras de hormigón impreso, lo que garantiza una mayor durabilidad.

Por otro lado, se ha cambiado todo el mobiliario existente sustituyendo los bancos de madera por un modelo de polietileno de colores que también tiene una mayor durabilidad a largo plazo y un aspecto mucho mejor. Asimismo, se ha incluido arbolado dentro del propio parque.

En este sentido, Novo avanzó que se está trabajando en incorporar más zonas de sombra a los parques infantiles con un proyecto específico que se basará en incluir pérgolas como las que ya se han ejecutado en el nuevo parque de la Alberca para garantizar la sombra en los meses de mayor calor.

Renovación de parques

Esta actuación se enmarca en la línea de renovación integral de parques infantiles de Zamora. En la actualidad, se encuentran también en ejecución la renovación del parque de Siglo XXI y en proceso de licitación, el parque de José Regojo de San Frontis.

"Nos encontramos también redactando nuevos proyectos para intentar alcanzar la renovación de en torno a una decena de nuevos parques en lo que resta del mandato", declaró el edil.

Entre ellos, señaló los parques de La Marina, Valorio, calle Cantón y Olivares. Por último, anunció el desarrollo de un nuevo parque en el barrio de Rabiche. "Hemos tenido ya varias reuniones con los propios vecinos del barrio para dar también respuesta a las demandas que nos trasladan y transformar la infraestructura urbana existente", concluyó.