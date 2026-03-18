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Las opiniones de los zamoranos: ¿ha salido Feijóo reforzado en las elecciones de Castilla y León?

Aunque las valoraciones son variadas, la mayoría de los opinantes consideran que el líder del PP no salió beneficiado de las elecciones autonómicas

10/03/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin, en el Teatro Centro Cultural San Agustín, a 10 de marzo de 2026, en El Burgo de Osma, Soria, Castilla y León (España). El mitin se enmarca en la campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo.

10/03/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin, en el Teatro Centro Cultural San Agustín, a 10 de marzo de 2026, en El Burgo de Osma, Soria, Castilla y León (España). El mitin se enmarca en la campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo. / Concha Ortega Oroz - Europa Pres / Europa Press

Gaby Marcos

En una encuesta en el perfil de Facebook de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, los lectores opinaban sobre si los resultados de las elecciones de Castilla y León, en las que el PP ha obtenido la mayoría de los votos, habrían beneficiado a Alberto Núñez Feijóo, la cabeza del partido a nivel nacional.

Aunque su formación haya sido la más votada en los comicios, la respuesta de los lectores no deja al líder del PP en un lugar optimista.

El veredicto general es claro: Feijóo no ha salido victorioso de las elecciones. Algunos opinan que la subida del PP no ha sido tan pronunciada como auguraban las encuestas, lo que repercute directamente en la dirección del partido. Otros, en cambio, centran directamente el problema del PP en su dependencia de Vox para poder gobernar, no solo en Castilla y León, sino también en Aragón o Extremadura. "O traga con Vox, o no gobierna", comentaba un lector.

Por último, hay quienes piensan que el problema es directamente Alberto Núñez Feijóo, y que al partido le iría mejor con otro líder, ya que "es un político que no sirve para España y en Galicia era malísimo".

Entre los que más desarrollaban sus respuestas, la formación liderada por Abascal volvía a salir a relucir: "Depende de la negociación con VOX. Puede ser un buen presidente autonómico, pero le falta nervio para ser Presidente de una Nación tan compleja como España" escribía uno de nuestros lectores.

Los que aún confían

Algunos de los usuarios que contestaron a la encuesta sí auguran buen futuro a Feijóo, diciendo que "será el próximo presidente de España" o que "claro que sí" sale reforzado.

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Una conclusión final

No faltaban los lectores que transmitían una sensación de pesimismo generalizado, recordando que al final es el pueblo el que sale afectado: "Hay ganadores y perdedores, pero todos han ganado. Aquí los perdedores son los contribuyentes".

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