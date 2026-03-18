Novo: "Tenemos esperanzas para lograr el incremento de los servicios ferroviarios en Zamora"
El concejal y presidente de la Mesa de Trabajo del Tren en Zamora afirma que se va a seguir "presionando" para lograr
"Tenemos muchas esperanzas en esa Proposición No de Ley (PNL) presentada por Sumar e impulsada IU sobre la infraestructura ferroviaria de Zamora para lograr los objetivos últimos como son ese incremento de frecuencias, ese tren madrugador y los servicios también convencionales de Puebla de Sanabria a Valladolid". Así lo ha manifestado el concejal de IU y presidente de La Mesa del Tren en Zamora.
Esperanzas puestas tras la aprobación de esa Proposición No de Ley el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados que se suman la presión por parte del diputado Félix Alonso, que presentó la moción sobre la mejora de los servicios ferroviarios en la provincia, para que "el gabinete del señor Puente opte por incrementar estos servicios como se viene diciendo desde hace ya bastantes meses".
No obstante, el concejal del Ayuntamiento de Zamora confirmó que su misión será la de "continuar presionando" con las herramientas que tienen para conseguir todos esos objetivos.
Por otro lado, en cuanto a las últimas quejas de los usuarios del tren, Novo comentó que están esperando a que "lancen la convocatoria para realizar una nueva Mesa del Tren".
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