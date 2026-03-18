Jaime Giménez "El Solitario", condenado a 13 años por el atraco a Caja Rural de Toro en 2007, a las puertas de la calle

Muchos ya lo habrán olvidado y otros, quizá ni lo recuerdan porque han pasado casi 20 años. Los hechos ocurrieron en Toro un 18 de mayo de 2007. Poco antes de la hora del cierre, hacia las dos menos diez de la tarde, un individuo disfrazado ocultando su fisonomía con una gorra entró en la sucursal de la calle Corredera de Toro. Se dirigió al mostrador, empuñando un arma de fuego corta (una pistola o un revólver) e intimidó a un empleado y a un cliente que se encontraba en esos momentos en la oficina, entre otras personas. Hablamos de Jaime Giménez Arbe, "El Solitario", y el atraco en Toro no fue el único que cometió. De hecho, fue condenado por asesinar a tres personas y por cometer más de 30 "golpes" a sucursales bancarias, entre ellas, la de Toro que ahora recordamos.

Hace dos meses cumplió los 70 años y en breve el criminal que atemorizó España hace dos décadas podría salir de prisión. Durante cerca de 14 años recorrió todo el mapa español actuando siempre en solitario -de ahí su apodo- y disfrazado -por eso también se le conocía como "el asesino de las mil caras"- con una planificación minuciosa que le permitió escapar siempre de la policía. Mantuvo su identidad oculta durante años gracias a sus disfraces y matrículas falsas. Fue detenido en julio de 2008 en la localidad portuguesa de Figueira da Foz. Su detención terminó con una de las persecuciones más largas de la historia de la Policía Nacional y Guardia Civil.

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Así entró en Caja Rural de Toro en 2007: con un revólver y una gorra

Cuando el delincuente cogió el dinero que tenía el empleado en el mostrador, disparó al cajero, Luis Alonso Medina (53 años), en una pierna: «Toma, esto por no tener más dinero en la caja». En un atraco perpetrado en Lugo había hecho lo mismo.

La Policía Local de Toro y la Guardia Civil recibieron el aviso rápidamente y reaccionaron deprisa para poner en marcha una operación para detener al delincuente. Llegaron a tenerlo casi acorralado en la manzana de la sucursal, pero el escurridizo delincuente logró huir a bordo de una furgoneta blanca. Inicialmente los agentes sospecharon que había tomado la autovía A-11 en dirección a Valladolid pero, en realidad, optó por escapar por caminos agrícolas.

«Toma, esto por no tener más dinero en la caja», le dijo "El Solitario" al banquero en Toro tras pegarle un tiro en la pierna

Mientras tanto, el empleado herido de bala, que tenía un orificio de entrada y salida del proyectil en el muslo, era atendido por un compañero, que le practicó un torniquete que cortara la hemorragia hasta la llegada de los equipos de emergencia sanitaria. Los sanitarios del 112 estabilizaron al paciente antes de trasladarlo al hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde se pudo comprobar que no tenía afectados los huesos o zonas de mayor gravedad.

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Enseguida se sospechó de la autoría de "El Solitario" y las pruebas incriminatorias se encontraron en los registros efectuados en su domicilio y en una nave tras su detención. Los cuadernos en los que «El Solitario» anotaba los planes de fuga de las localidades donde obtenía sus botines fueron fundamentales para probar que Javier Giménez era el responsable del atraco a la Caja Rural de Toro. Estudiaba la forma de huir tras los atracos siempre por caminos rurales o poco frecuentados, elaboraba hojas de ruta con planos del terreno donde anotaba los puntos sensibles.

"El Solitario". / LOZ

El paraje de "Los Infiernos" de Toro: un pastor le reconoció

Entre papeles e itinerarios estaba la ruta seguida para abandonar Toro sin dejar rastro, por el paraje de «Los Infiernos». Fue allí donde un testigo, un pastor toresano que conducía su rebajo hacia San Román de Hornija, le vio hacia las 14.15 horas, justo cuando acababa de escuchar por la radio la noticia del atraco a la Caja Rural de Toro. "El Solitario" viajaba en una furgoneta Renault Kangoo blanca, con los cristales también tintados de blanco y hubo un momento en que el pastor pudo verle la cara porque se giró.

Giménez Arbe basó su defensa en dos pilares fundamentales: negar los hechos, al asegurar que nunca había estado en Toro, y poner en duda la legalidad de la obtención de las pruebas en los registros efectuados a su domicilio, una casa de Las Rozas y una nave de Pinto.

Videopodcast "Personas, bestias"

El cuarto capítulo del videopodcast 'Personas, bestias' de Mediaset Infinity, presentado por Carmen Corazzini, ha puesto su foco en la historia criminal de "El Solitario" y la posibilidad que vuelva a quedar en libertad, así como la reinserción social real de personas con este perfil.