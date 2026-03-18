La huelga de médicos cancela 429 cirugías, pruebas y consultas: "Un piloto lleva pilotando un avión 20 horas, ¿te subirías al avión en la hora 21?"

"Un piloto lleva pilotando un avión 20 horas, ¿te subirías al avión en la hora 21? No hay nada más que decir, ¿verdad?", pregunta la doctora Ana García, vocal del hospital Virgen de la Concha, a las puertas del edificio. "Antes eran expectativas de trabajo. Ahora realmente es a destajo, es jornada de trabajo completa: la mañana, la tarde y la noche. Te viene un tráfico a las 6:00 horas de la mañana y llevabas desde las 8:00 horas del día anterior trabajando", explica durante la movilización de médicos y facultativos para exigir la retirada del actual proyecto de Estatuto Marco y la apertura de un proceso de negociación para un Estatuto Específico que reconozca las particularidades del colectivo.

"Lo que queremos es una mejoría, porque unos médicos sin motivación y en unas condiciones de trabajo cada día peores, con cargas excesivas y malas condiciones, no pueden dar un trabajo de calidad", detalla el doctor Tomás Toranzo, secretario general del sindicato. "Para revertir todas esas cosas se pide una regulación de nuestras condiciones de trabajo diferenciada de otras profesiones que no comparten con nosotros ni competencias, ni funciones, ni información, y el ministerio pretende regular igual a todos cuando somos distintos", continúa. "En Europa se hace así y eso no ha contribuido ni a deteriorar el sistema ni a fragmentarlo", sentencia. "Esta huelga ha sido el último recurso ante la cerrazón del Ministerio", afirma Toranzo, quien insiste en que "nuestras demandas no son privilegios, son esenciales para un sistema nacional de salud viable. Sin médicos respetados y con condiciones dignas no habrá un sistema nacional de salud, y sin esas condiciones tampoco habrá médicos que quieran quedarse", expone.

Concentración huelga de médicos en Zamora. / José Luis Fernández

Reivindicaciones principales

Una clasificación profesional acorde a nuestra formación, competencias y responsabilidad clínica.

a nuestra formación, competencias y responsabilidad clínica. Un ámbito de negociación propio , que permita abordar adecuadamente las peculiaridades que precisa nuestra relación laboral.

, que permita abordar adecuadamente las peculiaridades que precisa nuestra relación laboral. La eliminación de la jornada extra obligatoria , incompatible con una conciliación laboral y familiar real, así como su retribución como horas extraordinarias.

, incompatible con una conciliación laboral y familiar real, así como su retribución como horas extraordinarias. Retribuciones adecuadas a la carga asistencial y a la responsabilidad inherente al ejercicio clínico.

a la carga asistencial y a la responsabilidad inherente al ejercicio clínico. Acceso a una jubilación flexible , adaptada a las características de la profesión.

, adaptada a las características de la profesión. Medidas urgentes contra la inestabilidad laboral, que afecta gravemente al colectivo y repercute en la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Concentración huelga de médicos en Zamora. / José Luis Fernández

Además, subraya que "estas reivindicaciones no son solo de los médicos de Zamora o de Castilla y León, sino de todos los médicos de España", que exigen al Ministerio de Sanidad retomar la negociación y asumir su responsabilidad ante el deterioro del sistema. Toranzo también criticó a la ministra de Sanidad, Mónica Sánchez, asegurando que "miente cuando dice que ha habido negociación". Según explica, "ha habido una reunión hace 15 días con un órgano intermediario, pero eso no es negociación", y acusa al ministerio de haberse negado al diálogo tras dar por cerradas las conversaciones hace casi dos mese.

"A pesar de todo esto, pedimos comprensión a los pacientes y disculpas por las molestias que esta huelga pueda ocasionar", concluye. "Defender a los médicos es defender la sanidad pública y a toda la sociedad".

Noticias relacionadas

Seguimiento diario de la huelga

Durante la tercera mañana de la huelga general, en Zamora, 45 de los 439 facultativos han secundado la manifestación, lo que equivale al 10,25% de los efectivos disponibles y a la cancelación de 378 consultas de medicina familiar y pediatría, 10 intervenciones quirúrgicas, 26 pruebas de diagnóstico y 15 consultas externas solo en Zamora. En total, en Castilla y León, han secundado este tercer día de huelga un total de 1.375 facultativos de los 7.796 efectivos disponibles en el turno de mañana: Ávila, 9,9 %, 42 médicos en huelga; Burgos, 25,7 %, 228 en huelga; León, 19,9 %, 365; Palencia, 20 %, 79 médicos; Salamanca, 14,1 %, 202 facultativos; Segovia, 13,9 %, 59; Soria, 24,5 %, 55; Valladolid, 17,1 %, 300 médicos; y Zamora, 10,2 %, 45 médicos en huelga.