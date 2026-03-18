Horario de verano: ¿Cuándo tienes que adelantar o retrasar la hora del reloj este 2026?

Quien más y quien menos durante estos días, con la llegada inminente de la primavera, se ha preguntado: "¿Cuándo era cuando se cambiaba la hora?". Pues no está desencaminado quien lo plantea, ya que es este mismo mes de marzo cuando ocurre el famoso -y polémico- cambio horario.

En concreto, se producirá en la madrugada del último fin de semana de marzo, es decir, del sábado 28 al domingo 29. A las 2 horas de la madrugada, los relojes se adelantarán a las 3 en todo el territorio peninsular salvo en Canarias, cuando el ajuste será a la 1.

¿En qué se traduce? En que dormirás una hora menos ese domingo, salvo que te levantes una hora más que tarde que para eso es fiesta (para la mayoría). En cualquier caso, ese domingo el día tendrá 23 horas, conforme al Real Decreto 236/2002 que regula el periodo de la hora de verano hasta 2026.

Paula Ordóñez

Razones energéticas

Aunque se implantó por razones energéticas, especialmente tras la crisis del petróleo de los años 70, hoy en día su utilidad está muy debatida. La Unión Europea ha planteado en varias ocasiones eliminarlo, pero por ahora sigue vigente, ya que no hay consenso entre países sobre qué horario mantener de forma definitiva.

El argumento tradicional es el ahorro energético, pero ahora, con tecnología LED y otros hábitos como el aire acondicionado o los dispositivos electrónicos el ahorro es menor y discutido.

Donde hay más consenso es en su repercusión en la salud. El cambio, especialmente el de marzo, puede afectar al ritmo circadiano. Puede provocar cansancio, irritabilidad o problemas de sueño durante unos días. Además, afecta más a niños, mayores y personas con rutinas muy marcadas.

¿Cuándo llega la primavera?

La primavera cuenta las horas para entrar oficialmente en el calendario, si bien en España desde hace unos días las temperaturas parecen indicar que ya lo estamos. Este 20 de marzo, viernes, a las 15.46 horas, queda inaugurada la primavera de 2026, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.