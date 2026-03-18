Guarido urge al subdelegado a llamar a la dirección técnica de la obra para que en dos o tres semanas se arregle

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha reiterado hoy que lo que realmente les ha sorprendido es que se haya recibido la obra de la travesía de la N-122 desde la avenida de Requejo a Vista Alegre, después de que en las distintas reuniones en la Subdelegación del Gobierno se pusieran sobre la mesa las "múltiples deficiencias", tanto de Cardenal Cisneros como de la avenida de Requejo. Reuniones en las que el Ministerio "ya había recibido la travesía de Requejo".

"Eso es lo que realmente nos sorprende", ha dicho el regidor, quien ha recordado que en el último encuentro para tratar las obras de humanización, se intentó que la empresa se hiciera cargo de todos esos desperfectos.

Ante la falta de movimientos de trabajadores en la zona, el alcalde decidió ayer hacer público que no recibirán la obra.

Tras la firma de este decreto en el que se rechaza la titularidad de la vía, Guarido cree que es el Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el que debe de llamar a la dirección técnica de la obra y decirle que se ha recibido mal, con deficiencias, y que "por favor en dos o en tres semanas tiene que quedar arreglado".

Solicitud de revisión de la obra de Cardenal Cisneros

El grupo municipal Zamora Sí registró el pasado día 11 de marzo de 2026 un escrito formal ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando la revisión técnica de las obras de “humanización” de la Avenida Cardenal Cisneros, travesía de la carretera ZA-20 en la ciudad de Zamora, en relación con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Esta actuación forma parte de las iniciativas emprendidas por Zamora Sí desde el pasado mes de noviembre, cuando el grupo municipal presentó escritos tanto ante el Defensor del Pueblo como ante el Procurador del Común de Castilla y León con el objetivo de que se analizara la posible vulneración de las condiciones básicas de accesibilidad en la ejecución de la obra, y se enmarca en el seguimiento continuado que el grupo municipal ha venido realizando desde el inicio de las obras. En este sentido, el grupo ya ha trasladado públicamente en distintos momentos su preocupación por el resultado de la actuación, señalando deficiencias en aspectos como la movilidad, la accesibilidad y la configuración del espacio urbano.

En el marco de dicha tramitación institucional y conforme a los cauces administrativos previstos, el grupo municipal ha procedido ahora a dirigir la solicitud directamente a la administración promotora de la actuación, el Ministerio competente, a fin de que pueda pronunciarse expresamente sobre la adecuación de la obra a la normativa antes de su recepción definitiva.

Eloy Tomé en el tramo en el que se ha pintado el carril bici sobre los adoquines de la acera. / Cedida

El concejal Eloy Tomé recuerda que Zamora Sí viene advirtiendo desde el inicio del proyecto de que el carril bici ejecutado sobre la acera peatonal, diferenciado únicamente mediante pintura y sin separación física ni táctil, podría no ajustarse a lo establecido en la normativa de accesibilidad.

“La normativa en materia de accesibilidad establece criterios concretos que deben cumplirse en cualquier intervención urbana. En este caso, la configuración actual puede dificultar la correcta identificación de los espacios por parte de los peatones, especialmente de las personas con discapacidad visual, lo que hace necesario revisar con detalle la ejecución realizada y comprobar que se ajusta plenamente a las condiciones exigidas”, expresa.

Asimismo, en el escrito se solicita que se verifique el cumplimiento de la anchura mínima de los itinerarios peatonales, la adecuación del pavimento y la seguridad en intersecciones y pasos de peatones. Estas cuestiones se suman a otras ya señaladas anteriormente por el grupo municipal, que ha venido advirtiendo de la necesidad de evaluar de forma global el resultado de la actuación y de revisar determinados elementos de diseño y ejecución para garantizar su correcto funcionamiento, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como de la funcionalidad del tráfico y la correcta convivencia de los distintos usos del espacio público.

Por su parte, la concejala Rocío Ferrero subraya que el objetivo es garantizar que cualquier actuación urbana cumpla estrictamente la ley y respete los derechos de todas las personas. “Estamos siguiendo los procedimientos institucionales correspondientes y ejerciendo nuestra labor de control con responsabilidad. Cuando se trata de accesibilidad universal no puede haber dudas ni interpretaciones laxas”, señala.

Zamora Sí defiende que se compruebe el cumplimiento de la normativa y, en su caso, se adopten las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia detectada. “Lo que pedimos es que se revise y, si procede, se corrija. Creemos que es la mejor forma de garantizar que una actuación de esta envergadura cumpla realmente su objetivo y evite problemas que podrían haberse corregido previamente”, concluye Tomé.