El geriatra Guzmán Tamame y la "longevidad saludable" en Zamora

"La longevidad saludable es el cambio de paradigma hoy en día donde se pretende que las últimas etapas de la vida no sólo estén libres de enfermedad y discapacidad, sino que también sean una época de mejoría, tanto en los aspectos físicos como en los aspectos funcionales y mentales de la persona. O sea, que no se trata de una resignación, de que las últimas etapas de la vida sean una época sin enfermedad ni discapacidad, sino al contrario".

Fue una de las ideas expuestas por el geriatra Guzmán Tamame en el transcurso de la conferencia "Vivir más y mejor: el valor de la geriatría", pronunciada dentro de las Jornadas Infosalud "Prevenir es vivir" organizada por la Fundación Caja Rural y el Hospital Recoletas Zamora y que cierra este miércoles (20.00 horas, Colegio Universitario), el cardiólogo José Luis Santos, que diserta sobre "el riesgo cardiovascular".

Tamame constata cómo " vivimos cada vez más tiempo, no sólo en los países desarrollados como nuestro, sino en todo el mundo".

Es decir, "lo que antes se denominaba jubilación o edad oficial de jubilación eran los 65 años. Bueno, además de que eso es muy relativo, cada vez vivimos más tiempo, es decir, cada vez la etapa denominada de muchas maneras como con el término que ya no se utiliza, de tercera edad".

"Los últimos decenios de nuestra vida tenemos que procurar que sea una época de plenitud porque cada vez vivimos más tiempo. Frente a términos como "viejo" o "tercera edad" lo que "nos gusta a los geriatras, a los gerontólogos, es el término de adulto mayor, que es el que más se utiliza hoy en día, porque efectivamente no puedes denominar viejo a una persona de 65 años, que por lo general está estupendamente. Hoy en día el término de consenso y lo más correcto, considerando todas las partes, todos los puntos de vista, es el de adulto mayor".

Hay que prepararse para ser mayor durante toda la vida, "con lo que denominamos prevención, o lo que se denomina también medicina proactiva". Lo importante como personas "es cuidarnos, cuidarnos es querernos, y estos cuidados, esta prevención, o como lo queramos denominar, pues debe durar a lo largo de toda la vida. Es algo que deberíamos aprender de pequeños, ya en la familia, en el colegio, en la escuela, y es algo que deberíamos llevar a cabo siempre, pero nunca es tarde. Si no nos hemos cuidado mucho hasta ahora, nunca es tarde para empezar a hacerlo a partir de ahora mismo". Alimentación, ejercicio físico o estimulación mental son aspectos de mejora de la longevidad.