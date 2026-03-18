David Muñoz: "La IA repercute directamente en la facturación y el crecimiento"

El fundador y CEO de Codexia Group será el ponente de esta nueva edición del evento DigitalíZate, organizado por la Cámara de Comercio de Zamora y CEOE-Cepyme, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

¿Qué labor desarrolla un emprendedor tecnológico, como usted se define?

Es alguien que ha creado proyectos y emprendido en la rama tecnológica. Lo cierto es que, personalmente, nunca pensé en tener un negocio físico, sino que me centré más en construir negocios digitales, siempre relacionados con el mundo de la tecnología, ya fuera software o agencias como producto.

¿Cuál ha sido su formación hasta llegar a donde está hoy?

Sobre todo, he sido autodidacta, desde que era muy pequeño. Con solo un año y ocho meses aprendí a multiplicar por mi cuenta, porque me llamaban la atención las matemáticas. Siempre he tenido una gran curiosidad por aprender sobre todo lo que me llamaba la atención, conocer cómo funcionaban las cosas, más todavía si eran habilidades que me iban a servir en un futuro. De esta forma, con ocho años, me metí en el mundo de la programación, aprendí a crear pequeñas aplicaciones y soluciones que me servían para mi vida cotidiana.

¿Cuál era su objetivo?

Yo siempre he sido de la idea de identificar un problema que me surge para intentar encontrar una solución, así es como han nacido todos mis proyectos. Por ejemplo, cuando tuve problema con el SEO de mis webs, creé una plataforma para poder abordarlos; cuando el problema se centró en la captación de clientes, puse en marcha una solución que me hiciera captar a más personas. Además, de esos procesos siempre he ido sacando diferentes proyectos, gracias a esa búsqueda activa de soluciones.

El mundo de la IA

¿Y cómo entró en el ámbito de la inteligencia artificial?

También fue un poco de manera autodidacta, aunque no esperaba que se desarrollara tan rápidamente. Empecé con el aprendizaje automático, pero lo dejé aparcado y me centré en el emprendimiento con temas de marketing, para saber posicionar páginas web. En 2018 descubrí el proyecto OpenIA, que ahora es mucho más famoso, y empecé a ver las capacidades que tenía. Comencé a entrenar un modelo para que me fuera ayudando en la redacción y fui viendo el potencial de la IA generativa, así que me metí de lleno. A partir de 2023, empecé a dar servicios con mi empresa Codexia, que en la actualidad ha pasado a ser un paraguas que recoge otro tipo de soluciones que he ido construyendo según han ido surgiendo determinados problemas.

Por su experiencia de contacto directo con las empresas, ¿están ya plenamente concienciadas de que es indispensable el uso de las nuevas tecnologías?

Las empresas se están concienciando bastante de que mientras no se digitalicen, no van a poder pasar a la nueva generación de empresas que se mantengan. Por ejemplo, nosotros, ahora mismo, en cualquier proyecto que montamos es obligatorio integrar agentes de IA, con el objetivo de sistematizar procesos. Es algo que nos ayuda también a reducir tiempos a la hora de preparar determinados procesos.

¿Qué otras ventajas trae la IA a las empresas?

Personalmente, considero que hay una repercusión directa en la facturación y el crecimiento. Gracias a la IA, a la hora de buscar clientes potenciales, los puede analizar, clasificar e indicar si encajan o no con la oferta y servicio de la empresa, ahorrando, además, costes en ese trabajo que haría un equipo de varias personas y en tiempo récord. Así que hay una repercusión directa en generar clientes y en darles un servicio más rápido y de mejor calidad. Optar a tener más clientes, a manejarlos de mejor manera y a reducir costes, son ventajas que ofrece la IA verdaderamente competitivas.

Los peligros de la IA

También habrá que tener cuidado con algunos peligros que puedan acarrear estas nuevas tecnologías. ¿Qué consejo daría a las empresas en este sentido?

Sobre todo, en el tema de la seguridad, ya que hay que tener en cuenta qué analiza la IA y qué información le pasamos. Hay que comprobar que las empresas que contratamos cumplen con la Ley de Protección de Datos europea, lo cual es muy importante, igual que cada una de las plataformas que se contraten. Hay que cuidarse de que no haya filtraciones de datos o retroalimentación de los mismos para las IA. Si se trata de aplicaciones convencionales que no integran inteligencia artificial, hay que asegurarse de que los datos de tu empresa se van a proteger de manera segura. De todas maneras, a excepción de que sea una empresa que realmente tenga garantías extremas, yo nunca pasaría documentación confidencial, como contratos o puntos sensibles del negocio.

¿La intervención humana sigue siendo esencial?

Por supuesto, nosotros siempre tenemos revisión humana en algunos aspectos, para que dé el visto bueno y apruebe definitivamente la acción. Se ha amortizado la tarea de ejecución, pero no la de revisión.

Las empresas con las que se encontrará en el evento DigitalíZate son, en su mayoría, pequeños negocios, muchos de ellos incluso tradicionales. ¿Pueden también reinventarse y crecer gracias a Internet?

Personalmente, creo que son los que más se van a beneficiar al implementar la tecnología, principalmente, porque en los sectores tradicionales es algo que no se está cambiando. Así que, si eres de los primeros, serás de los primeros que se beneficien de sus ventajas, pudiendo llegar a ser punteros en su sector. En definitiva, tendrán una ventaja competitiva muy grande.