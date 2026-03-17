Estas son las propuestas de los teatros de Zamora entre el 16 y el 22 de marzo: Artes para todos los gustos y todos los públicos

La música vinculada a la Semana Santa y la magia copan la programación prevista esta semana desde el Teatro Ramos Carrión.

La Banda de música Maestro Nacor Blanco efectúa su tradicional concierto de Semana Santa de acompañado por "Berhó" que volverán a ilustrar el repertorio.

La cita será el sábado 21 a las 20.00 horas y las entradas a 5 euros.

El Teatro Ramos Carrión recibe la visita del mago Pando y su espectáculo "Increíble" donde transporta al público por una auténtica montaña rusa de sensaciones.

El show comienza el domingo día 22 a las 18.00 horas y los pases cuestan 22 euros.

Entradas

Las localidades están a la venta en la web del Ramos y en la taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Principal

En el Teatro Principal de Zamora el jueves día 19 Natalia Huarte defiende "Leonora", un acercamiento poético y libre al universo de la célebre pintora, escultura y escritora surrealista Leonora Carrington.

La obra del Ciclo de Teatro 8-M comienza a las 20.30 horas con entradas entre los 6 y los 12 euros.

El montaje "Protocolo" sitúa en una ciudad mediterránea donde una crisis inesperada pone a prueba a una pareja. Un mismo conflicto, dos perspectivas y los intérpretes que intercambian roles para que la historia se cuenta de dos maneras distintas en cada representación.

La propuesta será el viernes día 20 a las 19.00 y la otra a las 21.00 horas, con entradas entre 4 y 10 euros y el "bono Protocolo" de entre 8 a 15 euros.

Los actores de «Protocolo» Beatriz Argüello y Ernesto Arias que realizan dos versiones de la misma obra. | / Cedida

"A la gloria con Gloria Fuertes" es una obra para clown en la que los personajes se hacen profundas preguntas que recala el sábado 21 a las 12 horas con entradas a 4 euros.

Y el domingo, día 22, la Banda de Música de Zamora tienen una doble cita: A las 12.00 horas el concierto divertido "La máquina del tiempo" y a las 20.00 horas, "Acordes de Pasión".

Entradas

Los pases pueden adquirirse en la web o en la taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.