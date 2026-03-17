San Patricio solidario en el IES María de Molina
Alumnos y profesores de Inglés recaudan fondos para la ONG Corriendo con el Corazón por Hugo
EL IES María de Molina decidió celebrar el Día de San Patricio por todo lo alto y con carácter solidario.
El departamento de Inglés, junto a sus alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, se metió en harina y elaboró diferentes platos para ofrecer un almuerzo para toda la comunidad educativa.
El donativo era de dos euros por cada tapa y de tres euros si se acompañaba con un café.
Gastronomía en verde
El verde fue el color predominante de muchos de los platos, para hacer un guiño al patrón de Irlanda. La bandera del país o el típico trébol también adornaba algunos cupcakes típicos de la gastronomía inglesa, junto a tortitas o incluso un pastel de cerveza Guinness.
Todo un paraíso para los golosos con bizcochos, hojaldres o tartas de frutas, pero también opciones saladas, desde ensaladilla rusa hasta empanada y, como no, tortilla de patata.
Jugosa recaudación
Es la primera vez que el departamento de Inglés decide celebrar de esta forma tan original el Día de San Patricio y esta primera convocatoria no ha podido tener una mejor respuesta, con bandejas vacías tras el recreo y una recaudación de 500 euros, que irán íntegramente destinados a la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo.
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