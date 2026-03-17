El proceso de digitalización ya no es una opción estratégica a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas. Es una necesidad inmediata. Bajo esta premisa se celebró el webinar organizado por La Nueva España y La Opinión de Zamora, que llevó por título "Si eres PYME o autónomo: o te digitalizas o desapareces", un encuentro en el que se presentaron las oportunidades que ofrece el Programa Generación Digital para PYMES y autónomospara impulsar la transformación tecnológica del tejido empresarial.

La sesión contó con la participación de Marisa González, coordinadora general del programa en Grupo atu, y Olga Gutiérrez, coordinadora docente. Ambas abordaron desde diferentes perspectivas cómo la digitalización se está convirtiendo en un factor decisivo para la competitividad de autónomos, pymes y directivos, especialmente en sectores como comercio y consumo.

Organizado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y desarrollado junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria y Turismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, el programa se está implementando actualmente en Asturias y Zamora con el objetivo de ayudar a que profesionales de pequeñas empresas diseñen el Plan de Transformación Digital real de sus negocios. Se puede conseguir información e inscribirse en el teléfono 697561607 (también WhatsApp) y en la web www.atugeneraciondigital.es.

Durante su intervención, Marisa González destacó que el principal valor del Programa Generación Digital para PYMES y autónomos es su carácter práctico y transformador. Según explicó, se trata de "una experiencia transformadora para la empresa", concebida como una formación diseñada para impactar desde el primer momento en la actividad profesional de quienes participan en ella.

A diferencia de otros programas formativos, el objetivo no es únicamente transmitir conocimientos teóricos, sino proporcionar herramientas aplicables directamente en el negocio. El programa está dirigido a profesionales, autónomos, trabajadores y directivos de pymes que buscan mejorar la competitividad de sus empresas mediante la digitalización.

Marisa González, coordinadora general del programa en Grupo atu. / Cedida.

Es una experiencia transformadora para la empresa Marisa González — Coordinadora general del programa en Grupo atu

En este sentido, González subrayó que los beneficios del programa se adaptan a los distintos perfiles que participan en él. Para los autónomos, la digitalización se traduce en una oportunidad clara para mejorar su posicionamiento en el mercado.

En el caso de los trabajadores de pymes, el programa les permite convertirse en perfiles estratégicos dentro de la organización. La formación en transformación digital aporta una visión más amplia de los procesos empresariales y del papel que la tecnología puede desempeñar para mejorar la eficiencia.

Para los directivos, en cambio, el programa supone una auténtica hoja de ruta para liderar el cambio. La digitalización no es únicamente una cuestión tecnológica, sino también organizativa y cultural. Por ello, el programa ayuda a los responsables empresariales a identificar los pasos necesarios para impulsar esa transformación dentro de sus compañías.

"Lo importante es que proporciona las herramientas necesarias para crecer profesionalmente y para que la empresa crezca contigo", señaló González.

Otro de los aspectos destacados es el impacto del programa en el crecimiento profesional de los participantes. Según explicó González, la formación permite desarrollar capacidades cada vez más demandadas en el mercado laboral, especialmente aquellas relacionadas con la visión estratégica y la gestión del cambio.

La digitalización exige profesionales capaces de analizar procesos, detectar oportunidades de mejora e impulsar proyectos de transformación dentro de las organizaciones. En ese sentido, el programa ayuda a los participantes a adquirir una visión más global del negocio y a ganar proyección profesional.

El programa busca convertir a los participantes en líderes capaces de impulsar la transformación de sus organizaciones. El principal reto sigue siendo llegar al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pequeñas empresas que todavía no han iniciado su proceso de digitalización o que lo perciben como algo lejano o complejo. "Tenemos que demostrar que es una oportunidad real", explicó.

Otro de los objetivos del programa es atraer talento joven al ámbito empresarial. En este sentido, la iniciativa incluye una modalidad orientada a personas menores de 36 años con formación profesional superior, con el fin de facilitar su incorporación al mundo laboral y su participación en proyectos de transformación digital. Para González, el programa representa también una forma de reforzar el compromiso con el desarrollo económico del territorio.

A través de esta iniciativa, se pretende acercar formación de alto nivel a profesionales del entorno empresarial, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad, impulsar la modernización del tejido productivo y situar a las empresas locales en el centro del cambio tecnológico.

Olga Gutiérrez, coordinadora docente. / Cedida.

No podemos digitalizarnos por intuición, hay que tener una hoja de ruta Olga Gutiérrez — Coordinadora docente

Olga Gutiérrez explicó que muchas empresas continúan trabajando hoy prácticamente igual que hace una década, lo que supone un riesgo creciente en un mercado cada vez más digitalizado. "Si trabajamos como hace diez años, arrastramos procesos que ya no tienen nada que ver con lo que los clientes buscan", señaló.

El resultado es que muchas empresas terminan perdiendo competitividad frente a aquellas que sí han adaptado sus modelos de negocio al nuevo entorno digital.

Uno de los errores más habituales, según Gutiérrez, es pensar que digitalizarse consiste únicamente en comprar herramientas tecnológicas. "La tecnología acelera los procesos, pero si esos procesos no están bien definidos, la digitalización no funciona", explicó.Por ello, el programa insiste en la importancia de analizar previamente el funcionamiento de la empresa antes de incorporar nuevas herramientas digitales. "No podemos digitalizarnos por intuición. Hay que organizarse y saber qué necesita realmente la empresa", explicó. Sin una planificación adecuada, existe el riesgo de invertir en herramientas que finalmente no aportan valor al negocio.

Otro de los elementos clave en el proceso de digitalización es la incorporación de talento joven a las empresas. Según explicó Gutiérrez, los profesionales más jóvenes suelen tener una mayor familiaridad con la tecnología, lo que les permite actuar como intermediarios entre las herramientas digitales y las necesidades reales de las empresas.En muchos casos funcionan como auténticos traductores digitales, capaces de interpretar los retos de la empresa y trasladarlos a soluciones tecnológicas concretas. "El canal digital ayuda, y mucho, al pequeño comercio", afirmó. En lugar de sustituir la atención personal, las herramientas digitales permiten ampliar los canales de comunicación con los clientes y mejorar la visibilidad del negocio.

A pesar de las dificultades, Gutiérrez considera que el tejido empresarial está avanzando de forma significativa en su proceso de digitalización.

En muchos casos, explicó, el éxito de estos negocios radica precisamente en la capacidad de sus propietarios para dar la cara y conectar directamente con su público. "Los pequeños negocios que mejor funcionan son aquellos cuyos dueños se ponen frente a la cámara", señaló.

Con un enfoque práctico, se trata de conocer para aplicar las herramientas y recursos tecnológicos disponibles en el mercado para digitalizar una empresa, junto con las posibilidades de financiación, ayudas y subvenciones disponibles, todo ello aplicado al sector económico de referencia de la empresa sobre la que cada persona participante realiza su Plan Real de Digitalización.