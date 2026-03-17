De publicista a ilustrador: Manuel Marsol relata su transición y la influencia de su infancia en su obra

Ha encontrado en el álbum ilustrado la mejor manera de contar historias y transmitir emociones. Manuel Marsol se acercó ayer a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora para compartir con los alumnos su trayectoria profesional, que comenzó como publicista y que ha terminando consolidándolo —tras abandonar la vorágine del mundo de los anuncios— como uno de los ilustradores más carismáticos del panorama actual.

Confiesa que no tiene una gran destreza académica con el dibujo, por lo que es habitual que sus ilustraciones estén repletas de manchas en vez de figuras bien definidas. "Mis carencias en ese aspecto es lo que han ido haciendo que me diferencie de otros", confiesa.

Una familia de artistas

Puede que no tenga formación en Bellas Artes —de hecho, él estudio Publicidad y Comunicación Audiovisual—, pero desde la infancia ha estado muy unido a todo lo visual. "Mis padres, profesores de Historia del Arte, nos llevaban a menudo a mi hermana y a mí a visitar el Museo del Prado. Me influyó mucho la pintura romántica, con esos paisajes que hablan del mundo interior, del alma", recuerda. Era habitual, además, las visitas a casa del pintor abstracto López Soldado, muy amigo de la familia, y su casa estaba llena de cuadros, tanto de sus progenitores como de pequeñas obras maestras que hacían él y su hermana, dejando volar la imaginación.

Una de sus ilustraciones con la particular versión de «El jardín de las delicias». | CEDIDA

En su transición de publicista a ilustrador, "que era lo que me pedía el cuerpo, porque quería dedicarme a algo mucho más pictórico", reconoce, estudió un postgrado en Ilustración en Barcelona. Desde sus primeros trabajos se observaban unas ilustraciones "un poco extremas, pero no por ello dejé de hacer lo que realmente me apetecía, creando así mi propio universo", explica.

Los recuerdos de la infancia

Un universo que, echando la vista atrás, reconoce que se ha nutrido, sobre todo, de su infancia. Desde sus veranos en La Manga del Mar Menor hasta cuentos que releía mil veces y álbumes ilustrador "que te daban esa oportunidad de tener un pequeño universo en tus manos, en un formato muy cuidado".

Ilustración de Manuel Marsol / Cedida

Precisamente, un álbum ilustrado fue su trampolín definitivo a este mundo, "Abah y la ballena blanca", inspirado en Moby Dick y que le hizo ganar el III Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives.

Desde entonces, no ha parado de trabajar en su particular universo, a veces junto a su pareja, Carmen Chica, en historias que pueden parecer infantiles, pero que tienen un trasfondo tan trabajado como sus ilustraciones.