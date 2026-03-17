ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
El primer tren de la mañana ha salido de Zamora con 24 minutos de retraso y ha llegado con 32 a Madrid.
El tren de primera hora a Madrid ha llegado a su destino con 32 minutos de retraso, algo demasiado frecuente para los usuarios recurrentes del servicio. Los viajeros se han organizado y han sacado una pancarta a las puertas de la estación. Medida de protesta que llevarán a cabo cada vez que se produzca un retraso en la salida del convoy.
Los pasajeros se aglomeraban en la estación a la espera del tren, que llegó 24 minutos tarde y se retrasó aún más en su llegada a Madrid, con 32 minutos de retraso.
Algunos ciudadanos se han visto obligados a quedarse a dormir fuera de la provincia para hacer frente a la situación, que ya resulta recurrente.
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