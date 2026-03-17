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El primer tren de la mañana ha salido de Zamora con 24 minutos de retraso y ha llegado con 32 a Madrid.

El primer tren de la mañana hacia Madrid sale con 24 minutos de retraso

El primer tren de la mañana hacia Madrid sale con 24 minutos de retraso

C. G. A.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El tren de primera hora a Madrid ha llegado a su destino con 32 minutos de retraso, algo demasiado frecuente para los usuarios recurrentes del servicio. Los viajeros se han organizado y han sacado una pancarta a las puertas de la estación. Medida de protesta que llevarán a cabo cada vez que se produzca un retraso en la salida del convoy.

Pancarta sacada a la puerta de la estación de tren de Zamora

Pancarta sacada a la puerta de la estación de tren de Zamora / Carlos Gil Andrés

Los pasajeros se aglomeraban en la estación a la espera del tren, que llegó 24 minutos tarde y se retrasó aún más en su llegada a Madrid, con 32 minutos de retraso.

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Algunos ciudadanos se han visto obligados a quedarse a dormir fuera de la provincia para hacer frente a la situación, que ya resulta recurrente.

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