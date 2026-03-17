Un portal de Tres Cruces, en Zamora, sin luz ni agua por una deuda de 20 euros

Los vecinos de la comunidad de Tres Cruces 5 (la que hace esquina con Amargura) han pasado todo el día sin luz en la escalera tras el corte de la compañía suministradora. Desde aproximadamente las diez de la mañana el portal se quedó sin luz, lo que implicó que no pudiera funcionar el ascensor (el inmueble tiene nueve plantas) ni el agua, que sube a los pisos impulsada por una bomba, ni la puerta del garaje, abierta a la fuerza porque no va el motor.

Las viviendas, en cambio, sí tienen luz, en su interior.

Los vecinos aseguran que el problema se ha debido al impago de una tasa de 20 euros. Al parecer la compañía eléctrica envió una carta de advertencia, pero no se sabe quién la recibió y por qué no se pagó este recibo. El caso es que la sorpresa ha llegado en forma de corte de suministro "sin avisar, ya que no han puesto ni un cartel de advertencia en el portal", explica un vecino afectado.

Este diario intentó recabar la versión de Iberdrola, pero los servicios centrales no tenían aún los detalles precisos de este caso.