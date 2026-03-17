La Opinión-El Correo de Zamora celebra el Día del Padre con un 50% de descuento en su suscripción digital

La Opinión-El Correo de Zamora se suma a la celebración del Día del Padre con una promoción exclusiva pensada para quienes quieren regalar —o regalarse— información de calidad cada día. Con motivo de esta fecha especial, el periódico lanza una oferta del 50% de descuento en la suscripción a la Edición Impresa Digital en sus modalidades Anual y Semestral.

Una oportunidad por tiempo limitado para acceder a toda la actualidad de Zamora y provincia con las máximas prestaciones y al mejor precio. La promoción estará vigente únicamente hasta el próximo 20 de marzo.

La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo

La Edición Impresa Digital ofrece el ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

El regalo perfecto para estar informado

En el Día del Padre, regalar una suscripción es apostar por la información, el conocimiento y la cercanía. La Opinión-El Correo de Zamora, como diario de referencia en la provincia, mantiene su compromiso con la información rigurosa, cercana y de calidad.

La suscripción a la Edición Impresa Digital permite disfrutar de la cobertura más completa de la actualidad local, provincial, regional y nacional, convirtiéndose en un regalo útil, práctico y duradero.

Con esta oferta especial del Día del Padre, el acceso a la información resulta más fácil que nunca, tanto para lectores fieles como para nuevos suscriptores.

La promoción finaliza el 20 de marzo. Después, las tarifas volverán a su precio habitual.

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