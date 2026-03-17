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El musical “Más allá” regresa al Teatro Ramos Carrión de Zamora

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"Más Allá El musical". / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Obispado de Zamora promueve la representación de “Más Allá, el musical”, una producción de inspiración cristiana escrita por Rogelio Cabado que, desde un lenguaje artístico actual, plantea al espectador una reflexión sobre las grandes preguntas de la vida, la vocación y la esperanza cristiana.

La iniciativa se presenta como una propuesta especialmente dirigida al mundo juvenil, aunque abierta a todos los públicos.

La obra nació con motivo del centenario del Instituto Secular Alianza en Jesús por María, fundado por el sacerdote Antonio Amundarain, y fue concebida con el propósito de mostrar “la belleza de la vocación a la que Dios llama a cada persona”.

Una de las escenas del musical.

Una de las escenas del musical. / Cedida

La propuesta escénica combina interpretación, música, baile, proyecciones, escenografía y banda sonora en directo, con una factura ágil y coral. El equipo está integrado por alrededor de una treintena de personas entre actores, cantantes, músicos, bailarines y personal técnico, con presencia mayoritaria de jóvenes.

Estructurada en cinco actos y diez escenas, la historia sitúa al público en una cafetería llamada “Más Allá”, lugar simbólico de encuentro en el que varios jóvenes artistas comparten inquietudes, búsquedas y experiencias. A partir de ese marco, la trama aborda cuestiones muy presentes en la sociedad contemporánea, como la incertidumbre, el escepticismo, el mal, la tristeza o la necesidad de encontrar un horizonte de verdad, amistad y sentido.

Trayectoria

Desde su estreno, el musical ha pasado ya por distintos escenarios y ha sido representado en ciudades como Zamora, Valladolid, Madrid y Toledo. Además, ha recibido un reconocimiento de la Conferencia Episcopal Española como iniciativa de carácter espiritual, solidario y evangelizador.

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El músico Rogelio Cabado y parte del reparto.

El músico Rogelio Cabado y parte del reparto. / Cedida

A este respaldo se suma el Primer Premio SPERA de la Música Católica en la categoría de Mejor Iniciativa Espiritual y Solidaria, lo que confirma la acogida y relevancia que está alcanzando este proyecto en distintos ámbitos eclesiales y culturales.

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