Huelga de médicos en Zamora: el 60% de operaciones suspendidas

La huelga de médicos ha tenido en esta segunda jornada del mes de marzo un escaso seguimiento, ya que ha parado apenas un 15,29% de los profesionales, y, sin embargo, la incidencia ha sido importante, con el 64% de operaciones suspendidas (un total de 24) y el 41% de las pruebas diagnósticas (67 anuladas), además de la supresión de 567 consultas en los centros de salud.

Donde menos incidencia han tenido los paros han sido en las consultas externas del hospital, donde se han suspendido apenas 12 (el 14%), aunque han creado algunos problemas, como el que exponía un cuidador de un gran dependiente que se presentaba a la puerta de Neumología tras nueve meses de espera y se encontraba con que no había médico.

En total han hecho huelga en Zamora 65 facultativos de los 425 que deberían estar trabajando. En Atención Primaria han ido a la huelga 20 médicos de 189 en plantilla mientras que en los hospitales han sido 45 huelguistas de un total de 253 trabajadores.

El paro convocado por los sindicatos médicos se debe una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Para el mediodía de este miércoles los médicos tienen previsto llevar a cabo una concentración a las puertas del hospital Virgen de la Concha de Zamora.