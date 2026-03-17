Elecciones Castilla y León: Los populares se imponen en la mayoría de colegios de la ciudad de Zamora

El recuento de los resultados por colegios electorales en la ciudad de Zamora confirma la victoria del Partido Popular en la capital, donde los populares logran imponerse en la mayoría de las mesas. Vuelco en las urnas de la ciudad con la candidatura encabezada por Leticia García como las más votada con 10.581 votos frente a los 8.689 de las anteriores elecciones autonómicas. Mejora de los datos del PP y descenso de la formación socialista que se queda con 9.202 sufragios frente a los 9.865 de los anteriores comicios.

Entre los colegios con mayor volumen de voto destaca el de Claudio Moyano, donde el PP alcanza 1.930 papeletas frente a las 1.166 del PSOE. Situaciones similares se repiten entre los votantes del centro. Por ejemplo, en el colegio San José de Calasanz, donde el PP obtiene 1.324 votos frente a los 945 socialistas, o en Arias Gonzalo, con 864 apoyos para los populares frente a 466 del PSOE.

También en los colegios como Maestro Haedo, Jacinto Benavente, Río Duero o La Candelaria, los de Alfonso Fernández Mañueco se sitúa en primera posición, aunque en algunos de estos casos con diferencias más ajustadas respecto al PSOE.

El resultado en Zamora por colegios electorales / L. G.

Pese al dominio general de los populares, el PSOE mantiene posiciones destacadas en varios colegios de la ciudad, sobre todo en algunos barrios. Es el caso de Juan XXIII, donde logra 1.240 votos frente a los 903 del PP, así como en La Hispanidad, Obispo Nieto, Pinilla o San Frontis, donde los socialistas también se sitúan como primera fuerza.

En la mayoría de los colegios aparece como tercera fuerza Vox, con resultados significativos en puntos como Claudio Moyano, Obispo Nieto, San José de Calasanz o La Villarina. Aunque no lidera en ninguno, su presencia es constante en toda la ciudad.

Por detrás se sitúa la candidatura de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo (IU-MS-VQ) donde se nota el "efecto Guarido" como revulsivo entre el electorado. También destaca la presencia de Unión del Pueblo Leonés (UPL), reflejando una implantación modesta, pero habitual.

En un escalón inferior aparecen otras formaciones con apoyos más reducidos como Ahora Decide-España Vaciada, Se Acabó la Fiesta, Podemos o Prepal que logran cifras mucho más discretas y en algunos casos apenas superan la decena de votos por colegio.