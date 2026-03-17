La Diputación de Zamora aprueba un plan de inversiones de más de 7,6 millones de euros para 2026

“Podemos ya funcionar de forma normal”, ha señalado Faúndez, antes de desgranar una batería de actuaciones que, según ha insistido, refuerzan el carácter “tremendamente inversor” del presupuesto provincial.

Superado el paréntesis electoral, la Diputación de Zamora vuelve a la actividad ordinaria con uno de los anuncios económicos más relevantes de los últimos meses. El presidente de la institución, Javier Faúndez, ha presentado esta mañana las líneas principales del pleno del próximo viernes, donde se llevará a cabo la aprobación de un plan extraordinario de inversiones para 2026 dotado con 7.613.185 euros. La comparecencia, celebrada tras la Junta de Portavoces, ha servido para escenificar esa vuelta a la normalidad.

¿En qué se traduce el plan?

La propuesta pivota sobre dos ejes: por un lado, la puesta a punto del patrimonio de la Diputación; por otro, intervenciones concretas en distintos puntos de la provincia. El objetivo es mejorar infraestructuras y servicios en el medio rural.

Entre las partidas más destacadas figura la aportación de un millón de euros para un proyecto viario impulsado junto a la Junta de Castilla y León, que después pasará a formar parte de la red provincial de carreteras. A esto se suman inversiones técnicas como la construcción de tres silos de sal en Zamora, Benavente y Sanabria para mejorar la respuesta ante nevadas.

Las carreteras vuelven a ser uno de los focos prioritarios, con actuaciones en travesías y drenaje. En patrimonio destacan los 252.000 euros para el Palacio Antiguo y cerca de 400.000 euros para finalizar la reforma del colegio universitario.

Uno de los proyectos con mayor proyección es el del colegio del Tránsito, que recibirá más de 1,3 millones de euros para convertirse en un espacio vinculado a la cultura, la educación y el emprendimiento.

Actuaciones en los pueblos

Buena parte del plan aterriza directamente en los municipios: 51 actuaciones repartidas por la provincia, con una aportación inicial de la Diputación de más de 360.000 euros, que se completará con financiación local.

Las intervenciones incluyen depósitos de agua, ampliaciones de cementerios, reformas de ayuntamientos, mejora de accesos, instalaciones deportivas y locales multiusos, además de actuaciones en piscinas, alumbrado y accesibilidad.

También se contemplan medidas como la mejora de los repetidores de televisión, con 500.000 euros, o la adquisición de maquinaria para episodios de nieve.

El plan incorpora además partidas para turismo, patrimonio, cultura y personal, junto a ayudas puntuales como el apoyo a la Banda de Zamora para participar en un certamen internacional.

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Otros frentes abiertos

Faúndez ha reconocido que en los próximos días se retomarán las conversaciones con los sindicatos sobre la integración del consorcio de bomberos en la Diputación, un proceso que quedó en pausa durante el periodo electoral y que ahora vuelve a la mesa “sin precipitaciones”. El plan se someterá a votación este viernes y, posteriormente, iniciará su tramitación con el objetivo de que las inversiones comiencen a ejecutarse cuanto antes. La hoja de ruta está clara: "más inversión y foco en el territorio", declara.