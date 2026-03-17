Carreteras elabora un plan para el arreglo de los baches de la red nacional en Zamora

La Unidad de Carreteras, junto con las empresas de conservación, han realizado un estudio sobre las necesidades urgentes de reparación de firmes afectados por los baches derivados de los continuos trenes de borrascas, que han azotado la red nacional de Zamora. Así lo dijo el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, quien evitó precisar de qué cantidad de dinero se ha pedido al Ministerio de Transportes para este fin.

Ha habido, señaló Blanco, "muchos fenómenos meteorológicos adversos, muchas borrascas, nieve, temperaturas muy bajas, heladas, fuertes vientos, lluvias también muy potentes, y fueron fenómenos, temporales todos muy seguidos, y lógicamente afectaron, deterioraron nuestra Red de Carreteras del Estado. Además, en alguna en concreto, como la A-52 y otras, muchos kilómetros necesitaron la actuación de las máquinas quitanieves, se echó mucha sal, mucha salmuera", en vías con un importante tránsito de vehículos pesados, "mucho camión".

El subdelegado indica que "se hizo todo lo humanamente posible para arreglar en ese momento los socavones y los baches, pero no, enseguida volvían a estar en la misma situación, y siempre dijimos que habría que hacer unas obras de emergencia de firmes". El estudio se ha hecho y elevado una solicitud a la Dirección General de Carreteras "con una cantidad importante de dinero para afrontar estas obras de emergencia, porque es necesario actuar con prontitud para mejorar la seguridad vial, y de lo que se ha pedido todavía no ha sido confirmado con la Dirección General de Carreteras, con lo cual no voy a decir la cantidad exacta".

El 50% de una cantidad indefinida "irá para la A-52 y el resto, el otro 50% , irá para la N-122, para la N-630, para otros tramos de carreteras afectados. La idea nuestra es empezar las obras antes de marzo, cuando digo la idea nuestra de la unidad de carreteras, empezar antes de que termine el mes de marzo, si no fuera posible, porque empezaremos los dos días últimos, empezaría después de la Semana Santa".

Violencia de género

Las declaraciones de Ángel Blanco se producían momentos después del minuto de silencio por la muerte de dos mujeres, una de 64 años en Cantabria y una de 53 en Huesca por culpa de la violencia de género, que lleva ya 13 víctimas este año.

En Zamora hay 321 casos activos en Viogen, el sistema de protección para las víctimas de violencia de género, con tres situaciones de riesgo alto. En lo que llevamos del mes de marzo han entrado en el aplicativo de Viogen 13 hechos que han provocado 11 detenciones.