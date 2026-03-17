La carga de los pasos de Semana Santa: esfuerzo, técnica y preparación física
El fisioterapeuta, David Rivera, abre el ciclo de conferencias organizado por Farmazul Arias, en colaboración con Caja Rural y con el patrocinio de Ken Pharma, con una charla sobre los problemas musculoesqueléticos de los cargadores de pasos de Semana Santa.
Viky Esteban
El fisioterapeuta zamorano David Rivera defendió este lunes en el paraninfo del Colegio Universitario que la edad no debe convertirse en una barrera para participar como cargador en la Semana Santa, sino que son más influyentes "la actitud y la aptitud".
Ante un auditorio formado en buena parte por cofrades y cargadores, Rivera ofreció la ponencia titulada "Problemas músculo esqueléticos durante la carga en Semana Santa", en la que abordó desde el punto de vista sanitario cómo afrontar con garantías físicas uno de los esfuerzos más característicos de las procesiones zamoranas.
Durante su intervención, el especialista insistió en que el debate sobre la edad debe entenderse desde una perspectiva más amplia: "La edad no debería ser un criterio de exclusión; lo que realmente debe valorarse es la actitud y la aptitud de cada persona". Rivera explicó que cargar un paso implica un esfuerzo importante para la musculatura, "especialmente en la zona cervical, la espalda y las extremidades inferiores". Sin embargo, subrayó que muchas de las molestias y lesiones que sufren los cargadores "pueden prevenirse si existe una preparación adecuada durante todo el año".
En este sentido, el fisioterapeuta recordó que la carga de los pasos debe entenderse desde el punto de vista fisiológico "como un esfuerzo submaximal e interválico, ya que alterna momentos de gran intensidad con pausas propias del desarrollo de las procesiones". Para ello, Rivera recomendó incorporar de manera habitual ejercicios de fortalecimiento muscular, trabajo de movilidad y estiramientos, así como cuidar aspectos básicos como la alimentación y la hidratación, elementos que consideró clave para afrontar el esfuerzo sin comprometer la salud.
El fisioterapeuta analizó además algunos de los problemas más habituales entre los cargadores, como contracturas cervicales, molestias lumbares o sobrecargas en rodillas y hombros, insistiendo en la prevención como la mejor herramienta para evitarlos.
La ponencia se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del centenario de la farmacia Farmazul Arias de Zamora, que ha impulsado esta iniciativa divulgativa como parte de su compromiso con la promoción de la salud.n
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