Braganza combina religión, cultura y gastronomía
El encuentro de Encomendación de Almas o un certamen de fotografía, entre las novedades
La Semana Santa de Braganza combina la celebración religiosa con actividades culturales y gastronómicas.
Este año tiene lugar por primera vez un encuentro de grupos de Encomendación de Almas, “es una tradición que se hace desde muchos años donde las mujeres cantan músicas para acompañar el camino de las almas hacia el paraíso” expresó el vicepresidente de la Casa da Misericordia de Braganza, entidad promotora y organizadora de esta Semana Santa, Antonio Rodrigues, el martes en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
También se pone en marcha un concurso de fotografía, que tendrá lugar en el 28 de marzo y el 5 de abril, abierto a todo el público para que “que estimule la participación tanto de visitantes como de fieles y que tiene también como objetivo preservar las tradiciones locales” señaló la presidenta de la Câmara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira.
La política remarcó que “este es un momento de celebraciones de la Semana Santa, que es un período tan valorado tanto por portugueses como por españoles, y en particular en Braganza y Zamora, que viven intensamente estas tradiciones de profunda espiritualidad”. Entre estos momentos llama la atención el 29 de marzo un viacrucis dramatizado por el centro de la ciudad, donde participan decenas de personas y muchos niños, precisó Rodrigues.
Recital de las Siete Palabras
Braganza acogerá también varias actividades paralelas como un concierto de cuarteto de cuerda de la Casa da Música que, el 28 de marzo a las 21.00 horas iglesia de la Sé, tocará “Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz” de Joseph Haydn.
Desde el punto de vista gastronómico, tendrá lugar también la Semana del Bacalao y “el Sábado en la plaza” donde habrá exposición y venta de productos típicos de Pascual como los “folares”, que guarda similitudes con el hornazo del otro lado de la Raya.
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