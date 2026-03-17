Así es el Bono Nacimiento de Castilla y León: hasta 2.500 euros para familias con hijos en 2026.

La Junta de Castilla y León concede hasta 2.500 euros a las familias castellanas y leonesas con hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Para solicitar la ayuda, las familias disponen de tres meses desde el nacimiento o la adopción. En el caso de los nacidos entre el 1 de enero de 2026 y el 2 de marzo de 2026, la disponibilidad de la solicitud de la ayuda empezará a contar desde la publicación de la convocatoria (2 de marzo).

Cuantías del Bono Nacimiento

La cuantía del Bono Nacimiento variará en función del nivel de renta y del número de miembros de cada familia y se incrementará en el caso de discapacidad igual o superior al 33% del recién nacido o adoptado. Además, se tendrán en consideración los supuestos de parto múltiple o adopción simultánea cuando esté justificado debido a los mayores gastos que supone a las familias esta situación. Además, la ayuda del Bono Nacimiento será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, pero no con las deducciones por nacimiento o adopción de la cuota en el tramo autonómico del IRPF.

Corresponde a los interesados, en función de las circunstancias personales y familiares que concurran en cada caso, valorar si es más beneficioso solicitar el Bono Nacimiento (para lo cual se tendrá en cuenta el nivel de renta del ejercicio económico 2024) o aplicarse la deducción autonómica por nacimiento en la declaración del IRPF de 2026 (a presentar en 2027).

Cuantías del bono de nacimiento. / Junta de Castilla y León

Una vez dictada y publicada la resolución de concesión de la subvención del Bono Nacimiento, solamente se podrá renunciar a la misma por cambio de aquellas circunstancias personales de los beneficiarios que motivaron la concesión.

Finalidad del Bono Nacimiento

La finalidad de esta ayuda es subvencionar los gastos que supone a las familias la incorporación de un nuevo miembro, sea por nacimiento o por adopción, lo que se hará a través de una tarjeta prepago, la TARJETA FAMILIA que permite realizar compras destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios en los establecimientos comerciales de sectores definidos por la Gerencia de Servicios Sociales en Castilla y León.

¿Quién puede solicitar el Bono Nacimiento?

Las familias en las que los progenitores de los menores nacidos o adoptados estén empadronados en Castilla y León de acuerdo con lo previsto en la convocatoria.

¿Cómo puedo solicitarlo?

Desde la Sede Electrónica de Castilla y León a partir del 2 de marzo de 2026, donde podrán acceder a la aplicación informática en la que deben grabar su solicitud. Allí encontrarán la normativa que regula esta subvención y toda la información sobre los requisitos que deben cumplir los solicitantes, la documentación que deben aportar y toda la información sobre el Bono Nacimiento.

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Además, puedes consultar la última Resolución de la convocatoria 2025 está a su disposición en la Sede Electrónica de Castilla y León