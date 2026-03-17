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Blaza Bayley celebra su era en Iron Maiden con un espectáculo especial en el Z! Live Rock Fest

El festival supera del 60 % del aforo ya vendido

Blaze Bayley

Blaze Bayley / hellpress.com

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Z! Live Rock Fest suma la incorporación de Blaze Bayley, quien fuera vocalista de Iron Maiden, y que ofrecerá un show especial dedicado a su etapa en la mítica banda británica el próximo viernes 12 de junio en el recinto de Ifeza.

Este concierto formará parte de la undécima edición del festival, que se celebrará del 11 al 13 de junio, reuniendo a más de 30 bandas y a miles de asistentes llegados de toda España y de distintos países europeos.

Con más del 60 % del aforo ya vendido, el Z! Live encara la recta final antes del festival consolidando una edición que volverá a situar a Zamora como uno de los principales puntos de encuentro del metal en la península, con un impacto creciente tanto a nivel cultural como turístico para la ciudad y la provincia. Un evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación Provincial de Zamora en su apuesta por fomentar la cultura y el turismo en Zamora.

Actuación

El concierto de Blaze Bayley será un Iron Maiden Anniversary Show centrado en los años noventa, una etapa que dejó una huella singular en la trayectoria de la banda.

El repertorio incluirá canciones de los discos "The X Factor" (1995) y "Virtual XI" (1998), además de temas presentes en el recopilatorio "The Best Of The Beast", recuperando en directo composiciones que rara vez se interpretan en la actualidad y que han ido ganando reconocimiento entre los seguidores del grupo.

Anuncio de la nuea confirmación

Anuncio de la nueva confirmación. / Cedida

Acompañado por los músicos de Absolva, Bayley ofrecerá en Zamora una oportunidad única de reencontrarse con esa etapa desde su voz original, dentro de un formato de concierto especialmente diseñado para los fans del heavy metal clásico.

El Z! Live Rock Fest se ha consolidado "en un evento que durante varios días transforma Zamora en un punto de encuentro para aficionados llegados de distintos puntos del país y del extranjero" explican.

En este crecimiento ha sido clave la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, que contribuyen a que el festival se integre en la vida cultural de la ciudad y a que su impacto se extienda más allá del recinto.

Actividades paralelas

Durante la semana del festival, esta conexión se traduce en actividades paralelas en el centro, como los Z! Pro Showcases o los conciertos vermú, que llenan de ambiente las calles y refuerzan la relación entre el evento y el entorno local.

El Z! Live mantiene un formato diferencial dentro del circuito de festivales, con dos escenarios que funcionan de manera alterna y sin solapamientos, permitiendo disfrutar de todos los conciertos.

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A ello se suma una propuesta que combina música con gastronomía local, zonas de descanso, servicios adaptados y opciones de alojamiento como camping, glamping o lanzaderas desde Salamanca, facilitando la llegada de público y mejorando la experiencia global del visitante.

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