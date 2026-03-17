La avenida de Requejo de Zamora no tiene dueño

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha publicado un decreto en el que rechaza la titularidad de la travesía de la N-122 desde la avenida de Requejo a Vista Alegre, a pesar de que el Ministerio de Transportes comunicó al Consistorio que este tramo es ya municipal, tras las obras de humanización que se han llevado a cabo y merced al convenio suscrito que establecía el paso de una administración a otra una vez ejecutadas las obras de humanización.

El problema de fondo es que Guarido no quiere recibir una obra con deficiencias, aunque estas no sean de demasiada importancia, fundamentalmente árboles robados o que se han secado y alcantarillas mal ejecutadas. El primer edil considera que el Ministerio de Transportes ha cometido un error al recibir la obra con deficiencias, ya que este acto supone que se da por buena la ejecución. Cree que ha cometido un error al confundir este concepto con el periodo de garantía, porque este último cubre otros aspectos, como los defectos que puedan aparecer posteriormente.

El alcalde ha cargado duramente contra el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, a quien acusa de "pasividad" y se siente "traicionado" por el Ministerio, ya que a pesar de que había una comisión de seguimiento y de que se han puesto sobre la mesa todas las deficiencias existentes, el departamento que dirige Óscar Puente ha recibido la obra sin solucionarlas, y se la ha pasado en este estado al Ayuntamiento.

Guarido comprende que en una obra de ocho millones de euros pueda haber cosas mal ejecutadas o mejoras que se van incorporando, como ha sucedido en este caso. Pero jurídicamente no se puede recibir una obra hasta que esté en condiciones, ya que si se hace se está reconociendo que se ha hecho todo bien y, por tanto, las empresas no tienen obligación legal ninguna de acometer ninguna reparación, salvo las que aparezcan a posteriori por el periodo de garantía.

Y el Ayuntamiento, si acepta la obra como está, se haría jurídicamente responsable de la reparación de todos los desperfectos observados, a pesar de que son visibles por todo el mundo.

Guarido advierte que está dispuesto a llegar al Contencioso para defender los intereses municipales y señaló que el subdelegado del Gobierno estaba al tanto de que iba a comparecer públicamente para informar de estos hechos a la ciudadanía.

Respuesta de Blanco

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, se mostró sorprendido por las declaraciones del alcalde que afirmó desconocer con antelación y restó importancia a los defectos de la avenida de Requejo, ya que son cuestiones menores que tanto el Ministerio como las empresas se han comprometido a resolver. Indicó asimismo que las obras están en periodo de garantía y, por lo tanto, las posibles deficiencias de mayor enjundia estarían también cubiertas y no quedarían sin reparar.

Recordó que las obras de humanización de las travesías son una obra del Ministerio y son sus técnicos los que tienen que dar el informe para recibir la obra. La ejecución de los trabajos, no obstante, siempre se ha hecho escuchando al Ayuntamiento, e incluso se han acometido tareas a mayores de los que corresponderían al Ministerio, como el saneamiento principal de la avenida de Requejo o la reparación del socavón de Cardenal Cisneros.

No entiende, por tanto, la suspicacia del alcalde, cuando sabe que los pequeños desperfectos existentes se van a resolver.

El caso es que ahora mismo según el Ministerio la avenida de Requejo y el tramo hasta Vista Alegre es del Ayuntamiento y según el Ayuntamiento es del Ministerio.

Avenida de Galicia

Por otra parte, Ángel Blanco indicó que las obras de la avenida de Galicia, desde la Puerta de la Feria hasta la rotonda del Sancho estarán finalizadas antes del 31 de marzo y desde luego estarán listas en Semana Santa.