La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado la licencia para el proyecto básico de construcción de edificio de 43 viviendas, garaje de 89 plazas y 37 trasteros en Ronda de la Feria números 3-5, el solar donde hasta hace poco tiempo se levantaba la fábrica de harinas Hijo de Miguel Carbajo, uno de los ejemplos de la actividad industrial harinera de la capital del que solo queda ya Los Pisones, aunque también sin actividad.

El mismo órgano ha aprobado la licencia para la legalización de las obras iniciadas sin licencia y terminación de la ampliación del Centro de Día del Autismo, así como licencia para la construcción de una unidad de convivencia en el mismo, situado en la avenida de Valladolid número 9.

Los corporativos, explicaron el alcalde, Francisco Guarido y el concejal de Obras, Pablo Novo, aprobaron el expediente de contratación de las obras del proyecto de renovación de las aceras del Polígono Industrial de Los Llanos, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros, y que tiene por objeto ejecutar las obras necesarias para la renovación de varias calles que se encuentran en deficiente estado de conservación por el uso y el paso del tiempo, abarcando tanto el aspecto estético como funcional, mejorando la accesibilidad y eliminando barreras arquitectónicas.

En concreto se va a actuar en las siguientes vías: avenida de Zamora, aceras del tramo sur de la vía, comprendidas entre la avenida de León y la avenida de Asturias; avenida de León, aceras del tramo este de la vía, comprendidas entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias; avenida de Asturias, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de León y la intersección con la avenida de Zamora; y avenida de Los Llanos, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias.

En todas ellas se procederá a la renovación total del pavimento con adoquín prefabricado, baldosa hidráulica y nuevos bordillos. Se tendrán en cuenta todos los servicios afectados como arquetas, sumideros, pozos de registro que será necesario adaptar, recrecer, reparar o reconstruir, así como la reposición o sustitución de las tapas y marcos de registro en aquellos lugares que actualmente no existan, estén rotas o en mal estado de conservación, la ejecución si fuera necesario de nueva canalización y arquetas de alumbrado público y/o cualquier otro servicio afectado por las obras o elemento en las diferentes zonas para garantizar la ordenación, accesibilidad y uso a todas las personas. Además, se instalarán papeleras en las zonas donde se considere necesario, así como la reubicación o retirada de las existentes y se instalará nueva señalización vertical y horizontal.

En relación con el Polígono de los Llanos, el alcalde ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará también el expediente de contratación del asfaltado del polígono por importe de licitación de 400.000 y la adjudicación de un contrato de renovación de la iluminación en varias zonas de la ciudad, también por importe de 400.000 euros, de las que una de ellas incluye el polígono de los Llanos.

Gigantes

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención nominativa, por importe de 16.500 euros a la Asociación Cultural Tradición y Música Popular de Zamora, así como el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación que tiene por objeto el mantenimiento y exhibición de los gigantes de propiedad municipal.

En materia de contratación, ha aprobado la adjudicación del contrato de seguro de responsabilidad civil a entidades locales, organismos autónomos y entes dependientes con rango superior a 10.000 habitantes basado en un Acuerdo Marco de la Central de Contratación de la FEMP, por importe 140.000 euros.

Y en licencias urbanísticas la de legalización de reforma y división de vivienda en dos viviendas en calle Pablo Morillo 21-1º, la licencia para modificación de complejo inmobiliario consistente en reforma de local para adecuación a cuatro viviendas en calle Nuestra Señora de las Mercedes número 42 bajo, el cambio de titularidad de la licencia de para proyecto básico para reforma de edificio residencial de 3 viviendas, para convertirlo en edificio residencial hotelero de 3 apartamentos de uso turístico en Calle Consejos número 13 con frente a Ronda de la Feria, además de la concesión de prórroga para el inicio de las obras para reconstrucción de nave y sustitución de cubierta en vivienda agrícola en Polígono 57, parcela 14.