Zamora protagonizará el desfile inaugural de 'Atelier Culture 2026' en Madrid, con diez diseñadores de Castilla y León

Zamora será una de las protagonistas en el desfile inaugural de "Atelier Culture 2026", que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de marzo. La Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices abrirá su pasarela a las 12.00 horas donde reunirá a diez diseñadores castellanos y leoneses que postrarán un total de 50 creaciones, reflejo del talento del sector textil y de la moda en la comunidad.

El espacio elegido para el desfile inaugural es uno de los más emblemáticos del evento. Sobre la pasarela, Ainhoa Salcedo, Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Santiago García, Esther Noriega, Nathan Cubero, Raquel Tomillo y Sara Santiago mostrarán un total de 50 diseños, "una representación plural de la capacidad creativa y de la excelencia técnica de los talleres de Castilla y León", detallan desde la organización.

De forma paralela, cinco firmas de diseñadores y artesanos de la comunidad exhibirán sus creaciones en la Sala Teniers del mismo recinto. Allí, Natacha Arranz Atelier (Valladolid), Mónica Fuentetaja (Segovia), Ídem de Lienzo (Palencia), Acero Watch (Burgos) y Alfredo Arranz (Burgos), acercarán al público profesional los procesos, materiales y técnicas que definen la artesanía contemporánea de la Comunidad.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Uniendo Moda, y cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, así como de CEOE Castilla y León.

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Esta exposición permitirá poner en valor la artesanía contemporánea y la innovación aplicada al diseño que se desarrolla en distintos puntos del territorio autonómico, así como consolidar su posición en una de las principales citas de moda del país, impulsando el crecimiento, la visibilidad y la proyección del sector creativo autonómico.