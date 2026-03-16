Zamora en las elecciones de Castilla y León: El mapa político se mantiene, con un PP hegemónico y un PSOE que aguanta

Zamora mantiene el mapa político autonómico, al quedar el reparto de procuradores con empate a tres entre las fuerzas mayoritarias del PP y el PSOE y uno para la tercera en discordia, Vox, que no consigue el segundo procurador.

El PSOE baja, sí, pero poco más de dos puntos, con lo que no pierde la barrera del 30% de votos que le aseguran el tercer diputado regional y evitan que Vox les rebañe el segundo procurador por la provincia. Ha estado a punto, a 284 votos de conseguirlo, si bien el actual sistema electoral basado en la ley D'Hondt "beneficia" a los mayoritarios. Para dar este vuelco el PSOE debería haber bajado del 30% de los votos y Vox haber superado el 20% cosa que no ha sucedido, aunque ha estado cerca. Dicho de otra forma, con dos terceras partes de los votos del PSOE, Vox se queda con un solo escaño por dos de los socialistas.

Una de las razones del relativo frenazo de Vox (crece poco más de un insuficiente punto) es la subida de su principal rival en el mismo espectro político el PP, que medra 4,5 puntos, aprovechando todos los réditos del hundimiento de Ciudadanos y las fuerzas localistas de, por ejemplo, Por Zamora. El espectro a la izquierda del PSOE tampoco consigue buenos resultados, ya que Podemos literalmente desaparece, no llega al medio millar de votos e IU se mantiene con cerca de 2.500 en los niveles de UPL, que crece un poco.

El resumen, el PP recupera su hegemonía en la provincia al acercarse a un 40% de voto, más propio de las épocas del bipartidismo puro y duro. Baste un dato: recupera la mayoría en la capital, Benavente y Toro que se habían pasado de bando en los últimos comicios, lo que supone un buen indicador de por donde marchan los tiempos. La demostración de que los incendios que en pocos años han arrasado un 25% de la superficie provincial no le han hecho ni cosquillas. Cierto es que tiene una potentísima estructura institucional, tanto local como en la Junta, con figuras como Leticia García, consejera de Industria y la vicepresidenta, Isabel Blanco, como candidatas más conocidas no solo en su partido, sino en todo el espectro político provincial.

Vox saca un meritorio 20% y lo hace sin prácticamente estructura territorial y con unos candidatos prácticamente desconocidos, es decir, con la sola fuerza central de Abascal y la marca de color verde, al que su periplo por la comunidad, pateando plazas grandes, pequeñas y medianas como “macho alfa” de la formación de ultraderecha le ha dado unos óptimos resultados.

El PSOE por su parte obtiene un más que digno resultado en Zamora, teniendo en cuenta por dónde soplan los vientos políticos nacionales y “cagadas” como la de la supresión de las paradas de tren de Sanabria. Baja un par de puntos y se mantiene por encima del 30% de apoyo ciudadano, lo que demuestra que el soriano Carlos Martínez y el zamorano Iñaki Gómez han conseguido que sus votantes no se quedasen en el sofá: la participación aumentó diez puntos hasta el 63%.

Voto emigrante

Son márgenes, en todo caso, estrechos. Y queda por contabilizar el voto exterior, habitualmente favorable al partido en el poder, en este caso el PP. Es raro que este voto exterior provoque un cambio del panorama político, pero es posible, y si no que se lo pregunten al popular José María Barrios, apeado de un puesto en las cortes nacionales por un puñado de votos del exterior. El miércoles salimos de dudas.

En un mapa de la provincia teñido de azul en el que el color rojo socialista apenas luce en cuatro decenas escasas de localidades (mantiene Puebla de Sanabria), hay curiosidades, como los tres pueblos pintados de verde-Vox, todos en la zona de Benavente, como Villabrázaro, Matilla de Arzón y San Esteba del Molar, así como otro puñado de localidades donde son dos los partidos empatados prácticamente en el favor de sus vecinos: PP y PSOE en Justel y Morales de Rey y PSOE y Vox en Argujillo y Cubillos.