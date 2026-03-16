Zamora mantiene el número de escolares y en el próximo curso se matricularán 766 niños de 3 años: consulta los plazos

Hablar de la baja natalidad de Zamora no es ninguna novedad, pero cuál es la sorpresa cuando, al revisar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se prevé que comiencen 1º de educación infantil 766 escolares de tres años, exactamente, el mismo número de menores que se preveían incorporar a los colegios en el 2025. Eso sí, la diferencia es que este año, de los 766, 408 son hombres y 358 mujeres, mientras que en el 2025, se trataban de 400 niños y 366 niñas. Por ello, si tu hijo ha nacido en el 2023 y se encuentra, por lo tanto, dentro de estos 766 escolares censados en la provincia de Zamora, es importante que sepas que el plazo de matriculación empieza el martes 17 de marzo, y durará hasta el miércoles 8 de abril.

Presentación de solicitudes

Hoy, lunes 16 de marzo, se han publicado las vacantes en cada curso y en cada centro docente. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el martes 17 de marzo y se cerrará el miércoles 8 de abril a las 14.00 horas. Además, desde la Junta de Castilla y León recuerdan que la fecha de presentación de la solicitud no afecta en absoluto a las probabilidades de adjudicación.

Fechas de matriculación

El baremo provisional se dará a conocer el 14 de mayo y entre el 15 y el 21 de mayo se podrán presentar reclamaciones. En los centros escolares en los que haya más solicitudes que plazas, habrá un sorteo público el 29 de mayo a las 10.00 horas.

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Los listados definitivos de adjudicación de plaza se conocerán el 24 de junio y la matriculación se realizará desde el mismo día 24 y hasta el 30 de junio, para Educación Infantil y Primaria; mientras que para Educación Secundaria será de 12 días hábiles a contar desde el 24 de junio.