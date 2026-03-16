Así se ha votado en el municipio más rico de Zamora: estos son los resultados

El Partido Popular se alzó como ganador de las elecciones a las Cortes de Castilla y León en Zamora al obtener 32.839 votos (38,06%), por encima de los 26.308 votos del PSOE (30,49%) y VOX, con 17.255 (20%), sus dos principales seguidores. El reparto de procuradores ha sido el mismo que en las elecciones de 2022, con 3 para el PP, 3 para el PSOE y 1 para VOX.

Desde que se conocieron los resultados, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hemos ido poniendo la lupa localidad a localidad y barrio a barrio para conocer cómo ha votado cada palmo de la provincia; y en esta ocasión conoceremos los resultados del municipio más rico de Zamora: San Esteban del Molar.

En este pueblo hay dos empresas de construcción importantes, una gasolinera, un restaurante, un nuevo local para despachar bocadillos a los automovilistas, un club y varios negocios más, además de mucha agricultura y ganadería. Todo esto le ha hecho ocupar el puesto número uno de la provincia de Zamora con una renta media por persona de 18.577 euros.

Atlas de la riqueza en Zamora / INE

Son datos del Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en octubre de 2025 con datos de 2023. San Esteban del Molar encuentra su opuesto en este municipio, el más pobre de Zamora con una renta media de 9.819 euros por persona.

La derecha se proclamó ganadora en San Esteban el Molar, con 45 votos y el apoyo del 71,42% del electorado. VOX fue la fuerza política más votada, con 23 votos (36,50%), seguido del PP, con 22 (34,92%), y 12 para el PSOE (19,04%). Prepal e IU-MS-VQ recibieron 2 votos (3,17%), respectivamente, y 1 fue para PACMA (1,58%).

Los datos no distan mucho de los obtenidos en los comicios de 2022, con la salvedad de que el PP fue la agrupación política más votada de la localidad con 25 papeletas (36,23%), seguido de VOX, con 19 (23,54%), PSOE, con 18 (26,09%), Podemos-IU, con 3 (4,35%), Zamora Decide, con 1 voto (1,45%), y UPL, con 1 voto (1,45%).

A pesar de ser el pueblo con mayor renta de Zamora, el dato de San Esteban del Molar queda lejos del pequeño municipio vallisoletano de Camporredondo (150 vecinos), que es el que tiene mayor renta por persona de Castilla y León, con 22.684 euros en el 2023.

En el ámbito nacional, los tres municipios españoles, en este caso mayores de 2.000 habitantes, con mayor renta neta media por persona fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros, Matadepera (Barcelona), con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid), con 26.668 euros.