Así se ha votado en el municipio más pobre de Zamora: estos son los resultados

El Partido Popular se alzó como ganador de las elecciones a las Cortes de Castilla y León en Zamora al obtener 32.839 votos (38,06%), por encima de los 26.308 votos del PSOE (30,49%) y VOX, con 17.255 (20%), sus dos principales seguidores. El reparto de procuradores ha sido el mismo que en las elecciones de 2022, con 3 para el PP, 3 para el PSOE y 1 para VOX.

Desde que se conocieron los resultados, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hemos ido poniendo la lupa localidad a localidad y barrio a barrio para conocer cómo ha votado cada palmo de la provincia; y en esta ocasión conoceremos los resultados del municipio más pobre de Zamora: Pajares de la Lampreana.

Este municipio ubicado en la comarca de la Tierra del Pan se encuentra en el último escalafón de la renta media por habitante que publicó en octubre de 2025 el Instituto Nacional de Estadística en su Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, con datos de 2023. Según el INE, Pajares es el único pueblo con una renta media por habitante inferior a los diez mil euros anuales.

Atlas de la riqueza en Zamora / INE

Los resultados en Pajares de la Lampreana siguieron la tónica habitual de la provincia. El PP fue el partido más votado, con 67 votos (39,41%), seguido de cerca por los 62 votos del PSOE (36,47%). VOX fue votado por 28 personas (16,47%), mientras que 7 votantes optaron por UPL (4,11%), 2 por PREPAL (1,17%) y 1 elector votó en blanco (0,58%).

Estos datos contrastan con los de las elecciones de 2022, cuando el PSOE fue el partido más votado de la localidad con 69 votos (41,57%), seguido del PP, con 46 votos (27,71%), VOX, con 31 votos (18,67%), Ciudadanos, con 5 (3,01%), Por Zamora, con 4 (2,41%) y Podemos-IU, con 4 votos (2,41%).

Si bien Pajares de la Lampreana figura como municipio más pobre de Zamora, los datos de la provincia no se pueden considerar, en todo caso, demasiado boyantes. La renta media por persona en Zamora es de 13.897 euros, lo que la sitúa en los últimos puestos de Castilla y León. De hecho, solo Ávila tiene peores datos, 13.602 euros, en tanto que la media autonómica salta hasta los 15.102 euros, y la nacional a los 15.036.