El trabajo de la UME, en el Archivo Histórico Provincial de Zamora

Las diversas tareas que llevan a cabo los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias protagonizan “Exposición UME” que puede verse hasta el próximo 29 de marzo en la sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Zamora.

A través de más de 50 imágenes y varias maquetas puede conocer más en detalle la lucha contra incendios forestales, el trabajo en caso de inundaciones incluso la intervención que se hizo en el volcán en La Palma, “en la que participaron grupos de todos los batallones de a la Unidad Militar de Emergencias”.

Exposición sobre la UME en el Archivo Histórico de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

A ello se une su labor en las tormentas invernales, las tareas en montaña y espacios confinados, como rescate en cueva, rescate en montaña, según explicó el comandante Iván Fernández del 5º batallón de la UME.

El militar, en presencia, entre otras autoridades, del subdelegado del Gobierno Ángel Blanco, señaló que desde la creación de la UME este cuerpo en Zamora ha llevado a cabo 177 intervenciones durante la COVID-19 así como 22 acciones en lucha contra incendios forestales.

El coronel de la UME explica la muestra a las autoridades. / José Luis Fernández / LZA

Preparación

Respecto al funcionamiento interno describió que “nosotros trabajamos a lo largo del año preparándonos por campañas. Nos preparamos para lucha contra incendios forestales, nos preparamos para inundaciones y nos preparamos para tormentas invernales severas”.

Batallón

El coronel Fernández precisó que su batallón “tiene como área de responsabilidad Galicia, toda Galicia, Asturias, Cantabria y toda Castilla y León, pero eso no quiere decir que seamos estancos. Si el batallón de León, en caso de necesitar refuerzos o relevos y demás, como ha pasado este verano, durante el mes de agosto, pues, participaron componentes de todos los batallones UME en Zaragoza, Sevilla, Valencia, Madrid”.

Un detalle de una de las maquetas exhibidas. / José Luis Fernández / LZA

La exposición puede visitar hasta el próximo 29 de marzo de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, sábado de 11.00 a las 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.