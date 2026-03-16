La Subdelegación advierte del auge de la ciberdelincuencia en Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha lanzado un mensaje de alerta tras la reunión de coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional con motivo del aumento de los delitos cibernéticos en la ciudad, la mayoría de ellos vinculados a la compra de criptomonedas.

En particular, Blanco solicita especial atención hacia este tipo de delitos por parte de personas de avanzada edad “a las que se les ha llegado a sustraer cantidades de dinero suculentas, de más de 100.000 euros”, calculó el subdelegado. “Hay que tener mucho cuidado con el tema de las criptomonedas, también por todo lo que hacemos, porque hay muchos cargos no autorizados que están utilizando datos de nuestras tarjetas”, advirtió.

Ángel Blanco. / José Luis Fernández / LZA

En este sentido, el subdelegado apuntó que las últimas denuncias presentadas en comisaría son “la mayoría” vinculadas a la ciberdelincuencia. “Algunos casos son extremadamente preocupantes, sobre todo los vinculados con las criptomonedas, por las cantidades tan altas”, reiteró.

No caer en los engaños de Internet

De ahí que, tanto desde la Guardia Civil como desde la Policía Nacional, se estén dando consejos para no caer en estos engaños a través de Internet. “Mucho cuidado cuando compramos y cuando invertimos, porque nadie da cinco euros por uno”, subrayó. Además, desde la Subdelegación se aconseja evitar páginas web fraudulentas. “Se está comprando en muchas plataformas que anuncian productos más baratos que finalmente no llegan, por lo que existe fraude desde el primer momento”.

Por otra parte, el subdelegado anunció que no se habían cometido robos fuera de la capital este finde semana, aunque sí dos en chalets de la capital y un intento fallido, además de una reyerta en Benavente, con dos jóvenes implicados, donde uno de ellos fue herido leve en un ojo.