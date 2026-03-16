Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores que encarnarán a la provincia en las Cortes de Castilla y León

Zamora ya conoce a los siete políticos que deben defender sus intereses en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura. Los electores de la circunscripción han decidido enviar a Valladolid a tres miembros del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista Obrero Español y a uno de Vox. Es decir, el mismo reparto que en 2022 con la diferencia de que este año los populares ganan tres procuradores más en la comunidad y Vox uno. Por otro lado, Podemos cae 4,36 puntos con respecto a las últimas elecciones. En el caso del PSOE, los socialistas suman dos procuradores más que en 2022.

Por lo demás, todo discurrió como preveían las encuestas, con un partido popular que contará con dos mujeres y un hombre como representantes del hemiciclo. La primera de ellas su cabeza de lista, Leticia García, procuradora en las Cortes de Castilla y León en la X Legislatura, portavoz de la Comisión de Presidencia, portavoz adjunta del Grupo Popular desde 2021 y portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda. Entre diciembre de 2022 y julio de 2024 ejerció como delegada territorial de la Junta en Zamora, y desde julio de 2024 es consejera de Industria, Comercio y Empleo. Se trata, junto con Isabel Blanco, de una de las mujeres de confianza del líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Junto a ella, Isabel Blanco, cabeza de lista del partido durante las últimas elecciones, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades desde julio de 2019 y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León desde 2022, ocupará uno de los asientos en el hemiciclo, aunque esta vez como número tres del PP. El que se estrena en las Cortes es el número dos de los populares, José Luis Barrigón, un empresario con una sólida trayectoria en el ámbito industrial y de la construcción sostenible. Ingeniero Técnico Industrial, cuenta con certificación especializada en la construcción de viviendas bajo el estándar Passivhaus, referente europeo en eficiencia energética.

En cuanto al PSOE, los socialistas optan por un cambio de rumbo con tres nuevos procuradores. Iñaki Gómez se presenta como cabeza de lista del partido. Secretario de Organización del PSOE de Zamora, ejerce como profesor en la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca, preside el Club Balonmano Zamora y es asesor de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. A su lado, se sentará en el hemiciclo Patricia Martín. La política benaventana es la actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Benavente y secretaria general del PSOE benaventano. Al igual que sus compañeros, Javier García se estrenará como uno de los referentes de su partido en el Parlamento autonómico. Profesor de Economía y miembro de la Ejecutiva autonómica del PSOE, es el número tres de los socialistas. Un escaño que, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones, osciló entre el PSOE y VOX.

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En representación de estos últimos, María Luisa Calvo repite en la que será su segunda legislatura tras conseguir en 2022 la confianza de la ultraderecha. Diplomada en Magisterio y con una amplia trayectoria en el ámbito social y educativo, ha desarrollado su labor profesional en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia.

Estos son los siete procuradores que representarán a Zamora en las Cortes. / Alejandra Bonel García

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