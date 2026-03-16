ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
El resultado en la ciudad de Zamora, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
Consulta el resultado de las elecciones autonómicas en la ciudad de Zamora calle a calle
Vuelco en las urnas en la capital con un Partido Popular que se alzó como la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo 15 de marzo. Los socialistas, que habían sido el partido con más apoyos en los comicios del año 2022, restan votos, mientras que Vox se mantiene en tercera posición, pero con un resultado menor que hace cuatro años.
Sin embargo, el mapa electoral no es uniformemente azul. El PP gana en el centro y el PSOE lo hace en el barrio de San José Obrero y en la mayoría de colegios electorales de la margen izquierda.
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