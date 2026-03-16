Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP gana elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Mañueco elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Carlos Martínez elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Carlos Pollán elecciones Castilla y LeónMapa político Zamora elecciones Castilla y León
instagramlinkedin

El resultado en la ciudad de Zamora, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León

Consulta el resultado de las elecciones autonómicas en la ciudad de Zamora calle a calle

El resultado en Zamora Ciudad

El resultado en Zamora Ciudad / zamora

Leticia Galende

Vuelco en las urnas en la capital con un Partido Popular que se alzó como la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo 15 de marzo. Los socialistas, que habían sido el partido con más apoyos en los comicios del año 2022, restan votos, mientras que Vox se mantiene en tercera posición, pero con un resultado menor que hace cuatro años.

Sin embargo, el mapa electoral no es uniformemente azul. El PP gana en el centro y el PSOE lo hace en el barrio de San José Obrero y en la mayoría de colegios electorales de la margen izquierda.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
  2. El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
  3. Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
  4. La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
  5. Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
  6. Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
  7. Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
  8. Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones

El resultado de las elecciones en la ciudad de Zamora, calle a calle

El resultado de las elecciones en la ciudad de Zamora, calle a calle

Dos zamoranos, atrapados en el otro lado del mundo: "Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a casa hasta el 19"

Dos zamoranos, atrapados en el otro lado del mundo: "Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a casa hasta el 19"

Mañueco, un ganador con cálculo

Un resultado que obliga a dialogar pensando en Castilla y León

Un resultado que obliga a dialogar pensando en Castilla y León

Las pueblas, el origen de los barrios de Zamora

Las pueblas, el origen de los barrios de Zamora

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: El PP gana con 33 escaños, el PSOE sube a 30 y Vox decepciona con 14

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: El PP gana con 33 escaños, el PSOE sube a 30 y Vox decepciona con 14

Leticia García: "Casi el 80% de municipios zamoranos se han pintado de azul"

El PSOE de Zamora celebra que mantiene sus tres procuradores y promete "defender lo público" en las Cortes de Castilla y León

Tracking Pixel Contents