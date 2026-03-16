Las pueblas, el origen de los barrios de Zamora

La Zamora de la Edad Media era una ciudad fuertemente fortificada que vivía, sin embargo, un importante proceso de expansión. Su posición estratégica y las distintas repoblaciones que se llevaron a cabo obligaron a que el cerco amurallado tuviese que expandirse para dar cabida a los nuevos pobladores.

Una expansión que hizo que algunos de los barrios ubicados extramuros, también conocidos como pueblas, se integrasen dentro de la propia ciudad, como fue el caso de La Horta o La Lana, mientras que otros continuaron fuera de los límites medievales.

Y es que con el paso de los siglos, la Bien Cercada fue poco a poco ampliando su extensión con tres ampliaciones del recinto amurallado. La construcción del primer recinto está documentada en el año 893, durante el reinado de Alfonso III de León. La segunda ampliación fue realizada durante el siglo XII bajo el reinado de Fernando II y Alfonso IV, mientras la tercera data de 1325 (reinando de Alfonso XI). De entonces se conserva el arco de Puerta Nueva y un postigo cerca del puente románico.

Fueron, de hecho, estas sucesivas ampliaciones las que hicieron que algunos de esos barrios, conocidos como pueblas, que se habían construido extramuros, acabaron formado parte de la ciudad, lo que les dio amparo y protección. Entre las más populares, la puebla de la Lana o la puebla del Valle, hoy barrio de la Horta.

El número de barrios fue bastante numeroso a lo largo de los siglos. Así, los expertos hablan de San Lorenzo, La Feria, Cabañales, Santa Susana o el Espíritu Santo.

Uno de los más significativos, comenta el doctor en Historia del Arte, Rafael García-Lozano, fue el conocido como puebla del Valle (ahora conocido como La Horta), que llegó a albergar la judería. Gran parte de su actividad industrial estuvo ligada al río Duero, de ahí que muchos de los nombres que se mantienen en su callejero hagan referencia a diferentes oficios, como Zapatería, Tenerías o Canderreros. En este mismo barrio se ubicaba también el mercado que comunicaba la parte alta de la ciudad con la calle Balborraz, ya que en él se ubicaban muchas de las huertas que daban sustento a la ciudad.

El origen de la puebla de la Horta se vincula al mercado que lleva su mismo nombre, una zona rica en productos de la huerta donde se vendían los productos del campo. Es a partir de ahí cuando se empiezan a edificar las viviendas de los trabajadores que vivían cerca.

Alrededor de las iglesias

La mayoría de las pueblas se fundaron alrededor de una iglesia –muchas de ellas aún se conservan como la de San Antolín, en el barrio de la Lana, o la del Espíritu Santo–. Lo mismo ocurrió en el barrio de la Horta, donde el templo que se erigió pertenecía a la Orden de San Juan de los Hospitaleros o de Jerusalén, conocida como la Orden de Malta, como recuerda el doctor García-Lozano.

Aunque la mayoría de los gremios estaban intramuros, algunas de las pueblas que más tarde se integraron en la ciudad también estuvieron fundadas por profesionales. Es el caso del barrio de La Lana, erigido durante el proceso de repoblación por parte de numerosos palentinos que llegaron a la ciudad en el siglo XI para defender Zamora de los ataques de los árabes y que se dedicaban a la industria del hilado y del tejido. Fueron ellos los que trajeron, de hecho, la imagen de Nuestra Señora de San Antolín, que según cuenta la leyenda fue hallada por el rey Sancho mientras cazaba.

Otras pueblas, sin embargo, no llegaron a formar parte de la ciudad propiamente dicha a pesar de la expansión de la muralla, como el caso de la puebla de la Feria o el Espíritu Santo, que se construyó alrededor de una iglesia fundada por el maestro Juan y que fue acogida bajo la protección del rey Alfonso IX en 1222 junto al hospital que con el mismo nombre existió junto a ella. La anexión de las pueblas convirtió a la ciudad en una capital llena de riqueza y patrimonio del románico.