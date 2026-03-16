El PSOE de Zamora celebra que mantiene sus tres procuradores y promete "defender lo público" en las Cortes de Castilla y León

La defensa de lo público será el objetivo principal de la nueva andadura de los tres procuradores que ha podido mantener el PSOE en Zamora, en esta etapa con los nombres propios de Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García. Así lo subrayó el primero de ellos, cabeza de lista, en sus primeras declaraciones tras conocer los resultados de las Elecciones de Castilla y León en este 15 de marzo.

Gómez quiso comenzar dando las gracias a todos los que le habían arropado durante la campaña —desde los compañeros hasta los medios de comunicación y los compromisarios que trabajaron durante todo el domingo—, tanto por haber sido altavoz "leal, imparcial y democrático" en el caso de los medios, hasta la "defensa del fuerte socialista" por parte de los afiliados y simpatizantes.

Felicidades al PP

Aprovechó también su comparecencia pública para felicitar a Leticia García, cabeza de lista por Zamora en el Partido Popular. "Le doy la enhorabuena por su victoria en las elecciones, que hago extensiva al PP de Castilla y León, que ha ganado, además, con una ligera subida de votos, así que, los felicito", reiteró.

Iñaki Gómez, durante su comparecencia. / Alba Prieto / LZA

En número de votos también ha subido el propio PSOE, un dato que para Gómez es revelador, teniendo en cuenta que su líder autonómico apenas lleva un año como secretario general. "Era un gran desconocido por alguna parte de Castilla y León y ahora se le abre una enorme oportunidad", aseguró, calificando la campaña realizada en los últimos quince días de "cercana y próxima, defendiendo un argumentario que, en lo social y lo público, nos une enormemente a él", añadió.

Ese vínculo se centra en la defensa de lo público. "Se abre ahora una oportunidad enorme para dar la batalla y para conquistar el espacio que creo que necesita Castilla y León", auguró, concentrada en "defender con uñas y dientes lo que es de todos". Desde la sanidad hasta la educación "para que nos cobije y nos acoja".

Pérdida con respecto a 2022

No rehuyó Gómez la autocrítica, reconociendo que el PSOE ha perdido puntos con respecto a las elecciones autonómicas de Castilla y León en 2022. "Creo que a nadie se le escapa que el contexto es completamente distinto, pero ha sido un orgullo y un honor defender las siglas del Partido Socialista de España", sentenció, seguido por un largo aplauso de todos los miembros y simpatizantes que se habían acercado a la sede del PSOE en Zamora para seguir los resultados electorales.

Miembros y simpatizantes del PSOE de Zamora asistieron a la sede para seguir el escrutinio. | ALBA PRIETO

Preguntado por una valoración de los mismos, el procurador explicó que por la tarde había enviado un mensaje a Carlos Martínez para agradecerle el haberle acompañado en este camino "y me contestó que íbamos a ganar", relató. "Ese es el empuje que nos ha transmitido a todos desde el primer momento y creo que es el que a nosotros nos ha permitido hacer equipo, recorrer toda la provincia, visitar todas las comarcas y hablar con muchísima gente, estando a pie de calle. Creo que hemos podido, de esta manera, transmitir esa fuerza y esa confianza", resumió, añadiendo que, desde Zamora, quieren sumar "todo lo posible" al proyecto de Carlos Martínez y a un PSOE centrado en lo social en el cambio en Castilla y León.

Mantener el número de procuradores

Además, según el parlamentario autonómico zamorano, haber mantenido el número de procuradores socialistas para la provincia es fruto de esa apelación al "voto estratégico" en el que se ha centrado la campaña del PSOE. "Tal vez hemos aburrido a la gente con este mensaje, pero ha calado esa petición a la ciudadanía para que nos dieran una oportunidad, así que ahora hay que aprovecharla para dar la batalla por lo público", prometió.

Una promesa que espera cumplir para que "dentro de cuatro años, cuando se vuelvan a abrir las urnas, todos los zamoranos y zamoranas que han apostado por nosotros se sientan orgullosos y orgullosas de nuestro trabajo".