Música y magia en el Teatro Ramos Carrión

La música vinculada a la Semana Santa y la magia copan la programación prevista esta semana desde el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Nacor Blanco

La Banda de música Maestro Nacor Blanco pone banda sonora a la Cuaresma con su tradicional concierto de Semana Santa.

Su director Álvaro Lozano vuelve a ponerse al frente de la banda para presentar “En la memoria”, una selección de grandes composiciones de la Pasión.

En esta ocasión, las creaciones de María Rodríguez, artísticamente Berhó, volverán a ilustrar el repertorio.

El concierto comenzará a las 20.00 horas el sábado día 21 de marzo y las entradas están a la venta con un precio de cinco euros.

Magia

Para cerrar la programación de marzo, el Teatro Ramos Carrón recibe la visita de Pando y su espectáculo “Increíble”.

Considerado como el mago de moda, su talento traspasa las redes sociales y es aplaudido en salas y eventos, consolidándose como la gran promesa del ilusionismo actual.

En su nuevo espectáculo, Pando ofrece desde viajes en el tiempo hasta desapariciones impactantes que transportan al público por una auténtica montaña rusa de sensaciones.

El espectáculo comenzará a las 18.00 horas del domingo día 22 y las entradas pueden adquirirse por un precio de 22 euros.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en la web del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

Abril

Tras el parón semanasantero, el Ramos vivirá una gran cita teatral con la obra La casa del mar, el próximo 12 de abril. Protagonizada por Míriam Díaz-Aroca y Zoe Munera y dirigida por Tonet Ferrer, el montaje nos presenta a Aurora, que se ve obliga a retirarse a su refugio cerca del océano, donde vivirá una amistad inesperada.