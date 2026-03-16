Leticia García (PP): "Casi el 80% de municipios zamoranos se han pintado de azul" en las elecciones autonómicas de Castilla y León

La cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, mostró su alegría por unos resultados de la jornada electoral que llevan a su formación a incrementar el porcentaje de voto en cuatro puntos y medio. "Me siento muy orgullosa de todos los zamoranos que nos han dado su confianza", ha declarado la candidata por la provincia del PP, que ha asegurado estar "muy satisfecha" por el resultado de los comicios tanto en la provincia como en el conjunto de Castilla y León.

Leticia García ha declarado sentirse muy orgullosa de todos los zamoranos, a los que ella y el resto de procuradores electos del PP han ofrecido "nuestro compromiso" para los próximos cuatro años. "Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, ofrecemos nuestro compromiso personal para trabajar por todos los zamoranos, para que Zamora siga creciendo", ha declarado.

La cabeza de lista ha subrayado que el Partido Popular ha ganado las elecciones tanto en Zamora como en Castilla y León y lo ha hecho aumentando su voto mientras que el Partido Socialista ha bajado y mantiene "su tendencia negativa" pese a que "los votos que ha aglutinado son los de la extrema izquierda y eso es lo que le ha permitido mantener" procuradores, ha interpretado la procuradora autonómica electa, que ha agregado que esta provincia "es muy evidente que no quiere sanchismo, que no quiere el Partido Socialista de Sánchez y los resultados están claros".

Los procuradores electos del PP trabajaremos para que Zamora siga creciendo

Por lo que respecta a la capital zamorana, ha hecho hincapié en los casi dos mil votos que ha ganado el PP, que ha sido el más votado y el único que ha subido, ya que tanto el PSOE como Vox han bajado. Por ello, ha confesado sentirse satisfecha porque "hemos subido claramente" en la ciudad de Zamora y ha confiado en que esa tendencia se mantenga en un futuro.

El objetivo ahora es, de cara a los comicios municipales de mayo del próximo año mantener esa tendencia e incluso mejorarla.

Leticia García ha destacado igualmente que el PP ha ganado también en Toro y en 196 de los 248 municipios de la provincia, con unos 3.600 votos más en todo el territorio provincial respecto a hace cuatro años, "casi cinco puntos porcentuales".

El PSOE aglutinó votos de extrema izquierda y aun así ha bajado, es muy evidente que la provincia no quiere el sanchismo"

Se ha felicitado igualmente del incremento de la participación en más de un 10%, hasta el 63,2%.

Por su parte, el presidente provincial del PP, José María Barrios, ha puesto de relieve que mientras el Partido Socialista ha perdido unos dos mil votos y Voz apenas ha subido en 400 sufragios, el PP lo ha hecho en 3.600, lo que deja claro "que el apoyo mayoritario lo tenemos nosotros", ha señalado en su comparecencia ante la prensa cuando se conocía ya el 99,5% del escrutinio.

Leticia García y José María Barrios acceden a la sala de prensa del PP de Zamora para valorar los resultados. / José Luis Fernández

Barrios ha agradecido el trabajo de los afiliados y simpatizantes que el PP tiene "en todos los rincones de la provincia" y han hecho que los populares contaran con apoderados o interventores en más de 500 localidades zamoranas para hacer la "función de control" de que el proceso se desarrollaba correctamente.

En sus palabras de agradecimiento ha mencionado, junto a los militantes, alcaldes y concejales e integrantes de la candidatura, al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo por visitar Benavente el último día de campaña y al presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco por acudir en campaña a Zamora, Benavente y Toro.