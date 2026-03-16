Así han votado los pueblos con más paro en Zamora: estos son los resultados

El paro experimentó un leve repunte en el mes de febrero en la provincia de Zamora: actualmente, 8.578 personas se encuentran sin trabajo. En la última actualización del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Zamora sumó 131 desempleados más, significando un aumento del 1,5 por ciento.

¿Cómo afectó esta realidad en las elecciones a las Cortes de Castilla y León? En LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA nos hemos fijado en las dos localidades con mayor tasa de desempleo de la provincia, 27,62%: Pozuelo de Tábara, con 16 desempleados de una población de 145 personas; y Villar de Fallaves, con 5 desempleados y una población de 49 personas.

El PSOE se proclamó vencedor en Pozuelo de Tábara, con 33 votos y el apoyo del 41.77% del electorado. El PP fue la segunda fuerza política más votada, con 28 votos (35.44%), seguido de VOX, con 14 (17.72%), AD-EV, con 2 (2,53%), SAE, con 1 (1,26%) y UPL, con mismos datos.

Por su parte, la derecha se adjudicó una victoria aplastante en Villar de Fallaves, con 16 votos y el apoyo del 51,61% del electorado para el PP, 13 votos para VOX (41,93%), 1 para SALF (3,22%) y otro para el PSOE (3,22%).

En lo que respecta al desempleo en Zamora, a pesar de la subida, los datos son mejores en términos interanuales, ya que hace un año la provincia contaba en este mismo mes con 428 desempleados más.

Si te interesa seguir indagando en los resultados de las elecciones autonómicas en Zamora, puedes consultar cómo voto el pueblo más rico de la provincia y también aquel con menor renta por persona, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).