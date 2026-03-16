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Así han votado los pueblos con más paro en Zamora: estos son los resultados

Dos localidades compartieron tasa de desempleo en febrero: 27,62%

En uno se llevó la victoria el PSOE y la derecha arrolló por completo en el otro

Entrada a las oficinas del Ecyl en Zamora | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Entrada a las oficinas del Ecyl en Zamora | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

F. E.

El paro experimentó un leve repunte en el mes de febrero en la provincia de Zamora: actualmente, 8.578 personas se encuentran sin trabajo. En la última actualización del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Zamora sumó 131 desempleados más, significando un aumento del 1,5 por ciento.

¿Cómo afectó esta realidad en las elecciones a las Cortes de Castilla y León? En LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA nos hemos fijado en las dos localidades con mayor tasa de desempleo de la provincia, 27,62%: Pozuelo de Tábara, con 16 desempleados de una población de 145 personas; y Villar de Fallaves, con 5 desempleados y una población de 49 personas.

El PSOE se proclamó vencedor en Pozuelo de Tábara, con 33 votos y el apoyo del 41.77% del electorado. El PP fue la segunda fuerza política más votada, con 28 votos (35.44%), seguido de VOX, con 14 (17.72%), AD-EV, con 2 (2,53%), SAE, con 1 (1,26%) y UPL, con mismos datos.

Por su parte, la derecha se adjudicó una victoria aplastante en Villar de Fallaves, con 16 votos y el apoyo del 51,61% del electorado para el PP, 13 votos para VOX (41,93%), 1 para SALF (3,22%) y otro para el PSOE (3,22%).

En lo que respecta al desempleo en Zamora, a pesar de la subida, los datos son mejores en términos interanuales, ya que hace un año la provincia contaba en este mismo mes con 428 desempleados más.

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Si te interesa seguir indagando en los resultados de las elecciones autonómicas en Zamora, puedes consultar cómo voto el pueblo más rico de la provincia y también aquel con menor renta por persona, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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