La estafa vía SMS que circula estos días por Zamora: "Mamá, se me ha mojado el móvil"

"Mamá, se me ha mojado el móvil y no funciona, envíame un mensaje por Whatsapp en cuanto puedas a este nuevo número". Es el texto vía SMS que le han llegado a varios zamoranos en estos días. Un texto que está circulando por Zamora —y también por otras ciudades de España— que, como te imaginarás, una nueva estafa a través de mensajes SMS que busca suplantar la identidad de familiares, especialmente, hijos o hijas.

El mensaje suele llegar desde un número desconocido y utiliza un texto breve y directo que pretende generar urgencia: la persona afirma que se le ha estropeado el móvil o se le ha mojado y pide continuar la conversación por WhatsApp en un número nuevo.

Un SMS enviado a varios vecinos de Zamora. / Cedida

El objetivo de los estafadores es aprovechar la preocupación o el instinto de ayuda de los padres para iniciar una conversación en la que, más adelante, solicitan dinero, transferencias urgentes o pagos a través de aplicaciones móviles.

¿Qué ocurre si contestas?

Lo primero, que estás confirmando a los estafadores y ciberdelincuentes que tu número de teléfono está activo y que eres una persona receptiva, es decir, un blanco fácil. Los delincuentes continuarán con el engaño para pedirte dinero de inmediato a través de Bizum o transferencia bancaria. En ocasiones, te piden un código de seis dígitos que te habrá llegado también por SMS. Si compartes este código, estás perdido: ya no podrás acceder a tu cuenta de WhatsApp y podrán robarte a sus anchas. Y no solo eso: podrán robar a todos tus contactos o, al menos, intentarlo ya que suplantarán tu identidad.

A. A.

Nueva modalidad al timo "del hijo en apuros"

Este tipo de fraude recuerda al de la ya vieja “estafa del hijo en apuros”, de hecho, es una nueva modalidad que se ha extendido en las últimas semanas mediante SMS y aplicaciones de mensajería.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan no responder al mensaje ni guardar el número, y comprobar siempre la situación llamando directamente al teléfono habitual del familiar. También aconsejan bloquear el número y marcar el mensaje como spam, ya que los delincuentes suelen enviar estos mensajes de forma masiva esperando que alguien caiga en el engaño.