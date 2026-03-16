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Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: El PP refuerza su liderazgo con 33 escaños y frena a Vox (14) frente con un PSOE al alza (30)

Sigue aquí la última hora y todas las noticias actualizadas de los comicios de Castilla y León: pactos, análisis y reacciones

Los principales candidatos a la presidencia de Castilla y León votan en las elecciones autonómicas

Los principales candidatos a la presidencia de Castilla y León votan en las elecciones autonómicas

Javier Vendrell Camacho

Tania Sutil

Alejandro Bermúdez

Oliva Conde

Alejandro García Benito

Ya no hay lugar para la incertidumbre. El PP refuerza su liderazo y frena a Vox con un PSOE al alza. Este es el titular hoy en Castilla y León tras celebras este 15 de marzo unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora cuenta ahora con estos siete procuradores en las Cortes: Leticia García, José Luis Barrigón e Isabel Blanco darán voz al PP en las Cortes; Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, al PSOE; y María Luisa Calvo hará lo propio con Vox.

Aquí podrás seguir todas las noticias actualizadas sobre las elecciones: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real..

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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