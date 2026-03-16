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Elecciones autonómicas
Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: El PP refuerza su liderazgo con 33 escaños y frena a Vox (14) frente con un PSOE al alza (30)
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Ya no hay lugar para la incertidumbre. El PP refuerza su liderazo y frena a Vox con un PSOE al alza. Este es el titular hoy en Castilla y León tras celebras este 15 de marzo unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora cuenta ahora con estos siete procuradores en las Cortes: Leticia García, José Luis Barrigón e Isabel Blanco darán voz al PP en las Cortes; Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, al PSOE; y María Luisa Calvo hará lo propio con Vox.
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Luis Garrido
Perfil de Mañueco
PERFIL | La imagen de hombre tranquilo de Alfonso Fernández Mañueco esconde la mejor de sus virtudes: una extraordinaria capacidad de leer los escenarios y anticipar los movimientos para salir siempre victorioso.
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Alejandra Bonel García
Siete voces para representar a Zamora
Zamora ya conoce a los siete políticos que deben defender sus intereses en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura. Los electores de la circunscripción han decidido enviar a Valladolid a tres miembros del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista Obrero Español y a uno de Vox. Es decir, el mismo reparto que en 2022 con la diferencia de que este año los populares ganan tres procuradores más en la comunidad y Vox uno. Por otro lado, Podemos cae 4,36 puntos con respecto a las últimas elecciones. En el caso del PSOE, los socialistas suman dos procuradores más que en 2022.
Leticia García, José Luis Barrigón e Isabel Blanco darán voz al PP en las Cortes; Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, al PSOE; y María Luisa Calvo hará lo propio con Vox.
Ministerio del Interior a partir de las demarcaciones censales del INE.
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M. J. Cachazo
Quién ha ganado las elecciones en Toro: resultados elecciones en Castilla y León 2026 15M
El PP ha sido la fuerza política más votada en Toro durante las elecciones autonómicas celebradas este domingo, seguida a corta distancia del PSOE y Vox se consolida como el tercer partido que más apoyos ha sumado en los cinco colegios de la ciudad y del barrio de Tagarabuena.
Carlos Gil
Zamora: El mapa político se mantiene, con un PP hegemónico y un PSOE que aguanta
Zamora mantiene el mapa político autonómico, al quedar el reparto de procuradores con empate a tres entre las fuerzas mayoritarias del PP y el PSOE y uno para la tercera en discordia, Vox, que no consigue el segundo procurador.
Alejandra Bonel García
Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores encarnar a la provincia en las Cortes de Castilla y León
Zamora ya conoce a los siete políticos que deben defender sus intereses en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura. Los electores de la circunscripción han decidido enviar a Valladolid a tres miembros del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista Obrero Español y a uno de Vox. Es decir, el mismo reparto que en 2022 con la diferencia de que este año los populares ganan tres procuradores más en la comunidad y Vox uno. Por otro lado, Podemos cae 4,36 puntos con respecto a las últimas elecciones. En el caso del PSOE, los socialistas suman dos procuradores más que en 2022.
Alberto Ferreras
Leticia García: "Casi el 80% de municipios zamoranos se han pintado de azul"
La cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, mostró su alegría por unos resultados de la jornada electoral que llevan a su formación a incrementar el porcentaje de voto en cuatro puntos y medio. "Me siento muy orgullosa de todos los zamoranos que nos han dado su confianza", ha declarado la candidata por la provincia del PP, que ha asegurado estar "muy satisfecha" por el resultado de los comicios tanto en la provincia como en el conjunto de Castilla y León.
Verónica de Castro
El PP gana las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a depender de Vox para gobernar
El Partido Popular ganó ayer las elecciones autonómicas en Castilla y León, pero si quiere gobernar tendrá que pactar con Vox. La formación liderada por Santiago Abascal se ha mantenido como tercera fuerza en las Cortes, pero su ascenso se ha contenido y, frente a su fuerte crecimiento de los comicios en Extremadura y Aragón, en Castilla y León solo han logrado un escaño más, alcanzando los 14.
B. Blanco García
El PSOE promete "defender lo público" en los próximos cuatro años
La defensa de lo público será el objetivo principal de la nueva andadura de los tres procuradores que ha podido mantener el PSOE en Zamora, en esta etapa con los nombres propios de Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García. Así lo subrayó el primero de ellos, cabeza de lista, en sus primeras declaraciones tras conocer los resultados de las Elecciones de Castilla y León en este 15 de marzo.
Leticia Galende
El PP destrona al PSOE como primera fuerza en la ciudad de Zamora
Vuelco en las urnas en la capital con un Partido Popular que se alzó como la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo 15 de marzo. Los socialistas, que habían sido el partido con más apoyos en los comicios del año 2022, restan votos, mientras que Vox se mantiene en tercera posición, pero con un resultado menor que hace cuatro años.
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