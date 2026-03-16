Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: El PP refuerza su liderazgo con 33 escaños y frena a Vox (14) frente con un PSOE al alza (30)

Ya no hay lugar para la incertidumbre. El PP refuerza su liderazo y frena a Vox con un PSOE al alza. Este es el titular hoy en Castilla y León tras celebras este 15 de marzo unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora cuenta ahora con estos siete procuradores en las Cortes: Leticia García, José Luis Barrigón e Isabel Blanco darán voz al PP en las Cortes; Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, al PSOE; y María Luisa Calvo hará lo propio con Vox.

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Luis Garrido Perfil de Mañueco PERFIL | La imagen de hombre tranquilo de Alfonso Fernández Mañueco esconde la mejor de sus virtudes: una extraordinaria capacidad de leer los escenarios y anticipar los movimientos para salir siempre victorioso. LEE AQUÍ EL PERFIL DE ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO COMPLETO

Alejandra Bonel García Siete voces para representar a Zamora Zamora ya conoce a los siete políticos que deben defender sus intereses en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura. Los electores de la circunscripción han decidido enviar a Valladolid a tres miembros del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista Obrero Español y a uno de Vox. Es decir, el mismo reparto que en 2022 con la diferencia de que este año los populares ganan tres procuradores más en la comunidad y Vox uno. Por otro lado, Podemos cae 4,36 puntos con respecto a las últimas elecciones. En el caso del PSOE, los socialistas suman dos procuradores más que en 2022. Leticia García, José Luis Barrigón e Isabel Blanco darán voz al PP en las Cortes; Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, al PSOE; y María Luisa Calvo hará lo propio con Vox. Los rostros que representarán a Zamora en las Cortes. / LOZ

Ministerio del Interior a partir de las demarcaciones censales del INE. Mapa político provincial tras las elecciones autonómicas / Cedida ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Castilla y León? Conoce en este mapa censal los resultados de cualquier municipio calle a calle Introduce el nombre de una calle en el buscador y el mapa te mostrará los resultados de la zona censal sobre la que pases el ratón. PUEDES CONSULTAR EL MAPA INTERACTIVO AQUÍ

M. J. Cachazo Varios vecinos se disponen a votar en las mesas de un colegio de Toro. / M.J. C. Quién ha ganado las elecciones en Toro: resultados elecciones en Castilla y León 2026 15M El PP ha sido la fuerza política más votada en Toro durante las elecciones autonómicas celebradas este domingo, seguida a corta distancia del PSOE y Vox se consolida como el tercer partido que más apoyos ha sumado en los cinco colegios de la ciudad y del barrio de Tagarabuena. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Carlos Gil Mapa político provincial tras las elecciones autonómicas / Cedida Zamora: El mapa político se mantiene, con un PP hegemónico y un PSOE que aguanta Zamora mantiene el mapa político autonómico, al quedar el reparto de procuradores con empate a tres entre las fuerzas mayoritarias del PP y el PSOE y uno para la tercera en discordia, Vox, que no consigue el segundo procurador. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Alejandra Bonel García LOS SIETE QUE REPRESENTARÁN A ZAMORA EN LAS CORTES. / Alejandra Bonel García Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores encarnar a la provincia en las Cortes de Castilla y León Zamora ya conoce a los siete políticos que deben defender sus intereses en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura. Los electores de la circunscripción han decidido enviar a Valladolid a tres miembros del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista Obrero Español y a uno de Vox. Es decir, el mismo reparto que en 2022 con la diferencia de que este año los populares ganan tres procuradores más en la comunidad y Vox uno. Por otro lado, Podemos cae 4,36 puntos con respecto a las últimas elecciones. En el caso del PSOE, los socialistas suman dos procuradores más que en 2022. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Alberto Ferreras Afiliados y simpatizantes del PP aplauden a Leticia García, que corresponde a los suyos con aplausos, al concluir el escrutinio de las elecciones. / José Luis Fernández Leticia García: "Casi el 80% de municipios zamoranos se han pintado de azul" La cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, mostró su alegría por unos resultados de la jornada electoral que llevan a su formación a incrementar el porcentaje de voto en cuatro puntos y medio. "Me siento muy orgullosa de todos los zamoranos que nos han dado su confianza", ha declarado la candidata por la provincia del PP, que ha asegurado estar "muy satisfecha" por el resultado de los comicios tanto en la provincia como en el conjunto de Castilla y León. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Verónica de Castro Alfonso Fernández Mañueco celebra la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Castilla y León. / JMGARCIA (Efe) El PP gana las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a depender de Vox para gobernar El Partido Popular ganó ayer las elecciones autonómicas en Castilla y León, pero si quiere gobernar tendrá que pactar con Vox. La formación liderada por Santiago Abascal se ha mantenido como tercera fuerza en las Cortes, pero su ascenso se ha contenido y, frente a su fuerte crecimiento de los comicios en Extremadura y Aragón, en Castilla y León solo han logrado un escaño más, alcanzando los 14. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

B. Blanco García David Gago, Sara de la Higuera, Javier García, Auxi Fernández, Iñaki Gómez, Agustina Martín Viñas y Antidio Fagúndez. | ALBA PRIETO El PSOE promete "defender lo público" en los próximos cuatro años La defensa de lo público será el objetivo principal de la nueva andadura de los tres procuradores que ha podido mantener el PSOE en Zamora, en esta etapa con los nombres propios de Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García. Así lo subrayó el primero de ellos, cabeza de lista, en sus primeras declaraciones tras conocer los resultados de las Elecciones de Castilla y León en este 15 de marzo. LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ