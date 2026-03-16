La AEMET advierte sobre esto que ocurrirá en Zamora esta semana
Altas temperaturas y solazo... hasta el fin de semana
No falla. Las temperaturas primaverales serán las reinas absolutas de esta semana (la del 16 de marzo de 2026) en Zamora... hasta que llega el fin de semana. Lorenzo despliega alas y deja un solazo, pero al acercarse el sábado, vuelven a escena las lluvias intermitentes y la inestabilidad meteorógica. Así lo avanza la Agencia Estatal de Meteorología, que avanza una semana con giro brusco a partir del día 20.
Durante los primeros días predominarán los cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas suaves para la época y sin apenas riesgo de precipitaciones. Las máximas se moverán entre 17 y 20 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas, especialmente a primeras horas de la mañana, con valores en torno a 2 o 4 grados.
A medida que avance la semana la situación irá cambiando. A partir del jueves aumentará la nubosidad y, aunque el viernes aún podría mantenerse relativamente estable, el sábado y el domingo crecerá claramente la probabilidad de lluvia, que podría alcanzar hasta un 75 % el último día del fin de semana. Las temperaturas seguirán siendo suaves durante el día, pero el ambiente será más inestable y con más presencia de nubes, por lo que los paraguas podrían volver a aparecer en Zamora tras varios días de calma meteorológica.
Lluvia de cara al fin de semana
Si bien la semana estará protagonizada por altas temperaturas y sol, la llegada del fin de semana traerá consigo lluvias intermitentes en varios momentos del día: entre un 60 y un 75% de opciones el sábado y domingo, respectivamente.