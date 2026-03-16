El 12 % de los médicos de Zamora han secundado la huelga que reivindica "poner fin a las condiciones laborales extenuantes"

Una vez finalizada la jornada electoral en Castilla y León parece que el mundo sigue su curso y la sanidad vuelve a convertirse en una de las principales reivindicaciones de los ciudadanos. Estos últimos 15 días se escuchaba hablar entre los políticos de la sanidad como si de una promesa se tratase, aunque, en el fondo, sí lo era.

¿Qué se reivindica?

Zamora sigue al resto de España en la lucha por la reivindicación de un Estatuto Propio que ponga fin "a las condiciones laborales discriminatorias" y a "unas jornadas laborales extenuantes con guardias interminables", señala el sindicato madrileño AMYTS. La huelga, convocada desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, ha provocado que Sacyl fije los servicios mínimos, ajustando al personal que puede estar trabajando en una jornada festiva.

La principal reivindicación nacional, insisten desde los sindicatos, tiene que ver con la jornada discriminatoria que sufren médicos y facultativos donde las guardias provocan "que los profesionales hagan decenas y decenas de horas semanales. El nuevo Estatuto Marco sigue sin atajar este grave problema". Entre las reivindicaciones planteadas a nivel nacional figuran, además de la jornada laboral, una clasificación profesional "acorde a la preparación y responsabilidad médica; una interlocución directa de los representantes del colectivo con las administraciones para abordar sus condiciones laborales; y el respeto a la conciliación familiar", exigen.

¿Cómo se verá afectada la sanidad de Zamora?

De lunes a jueves, el Complejo Asistencial contará con 64 médicos en el turno de mañana de servicios mínimos, 22 por la tarde y 18 por la noche, estos dos últimos turnos apoyados con seis más en guardia localizada o mixta. Urgencias tendrá siete médicos mañana y tarde y cinco por la noche. En Atención Primaria, los mínimos en los centros de salud de la capital son de dos médicos por la mañana y uno de tarde, en los de Benavente dos por la mañana y en Toro dos en cada turno (mañana, tarde y noche). En el resto de centros de salud de la provincia los mínimos son de un médico por turno mañana, tarde y noche. Los puntos de atención continuada de Zamora, Zamora Rural (Norte y Sur) y Benavente contarán con dos profesionales en la mayoría de los turnos. El viernes 20 de marzo, los servicios mínimos se mantendrán en todos los casos excepto en los centros de salud de Zamora capital, con dos médicos en turno de mañana y ninguno por la tarde.

No obstante, desde Sacyl han aclarado que "aquellos pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos desaconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad, ya que su demora puede implicar un grave riesgo de resultado fatídico sobre su situación y/o evolución clínica, serán atendidos tanto en consultas externas como en las unidades de hospitalización y quirúrgicas".

Noticias relacionadas

Seguimiento primer día de la huelga de médicos; 16 de marzo

Durante la primera mañana de la huelga general, en Zamora, 48 de los 408 facultativos han secundado la manifestación, lo que equivale al 11,75% de los efectivos disponibles y a la cancelación de 378 consultas de medicina familiar y pediatría, seis intervenciones quirúrgicas, 24 pruebas de diagnóstico y ocho consultas externas solo en Zamora. En total, en Castilla y León, han secundado este primer día de huelga un total de 1.311 facultativos de los 7.034 efectivos disponibles en el turno de mañana: Ávila, 7,3 %, 31 médicos en huelga; Burgos, 25,1 %, 215 en huelga; León, 26,3 %, 330; Palencia, 18 %, 71 médicos; Salamanca, 15,6 %, 197 facultativos; Segovia, 16,8 %, 79; Soria, 24,6 %, 54; Valladolid, 16,2 %, 286 médicos; y Zamora, 11,7 %, 48 médicos en huelga.