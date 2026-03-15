Víctor Manuel apoya la reapertura de la Ruta de la Plata por Zamora
La Asociación Europea de Ferroviarios pide el tren Plasencia-Astorga
El Museo del Ferrocarril de Gijón acogió la Asamblea General de la Sección española de la AEC (Asociación Europea de Ferroviarios) que, entre otras cosas aprobó por unanimidad el apoyo y defensa por la reapertura del tren entre Plasencia y Astorga.
El popularmente conocido como el Ruta de la Plata, es un eje ferroviario vertebrador del noroeste de España, y vía estratégica para las comunicaciones, que fue interrumpido en 1985. La importancia y la necesidad para el conjunto del país como afluente del Corredor Atlántico es cada vez mayor.
Por eso la Asociación pide una "razonable inversión para recuperar esos casi 350 kilómetros de vía, que no debería demorarse en el tiempo, y que sería vital para la economía y las comunicaciones, no solamente para las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, sino de todo el oeste peninsular".
La Asociación Europea de Ferroviarios (AEC, por sus siglas internacionales en francés) tiene como secretario general de la sección española al zamorano José Manuel Rodríguez Vidal.
Finalizada la asamblea, acudió hasta el Museo del Ferrocarril de Gijón el cantautor Víctor Manuel San José, que recibió la distinción de Ferroviario de honor de la entidad "por sus estrechos vínculos con el ferrocarril desde la infancia en su Mieres natal, donde su padre ejercía de factor de circulación".
De hecho a lo largo de su carrera profesional Víctor Manuel "ha tenido múltiples guiños a este medio de transporte. Tras la entrega de recuerdos y su diploma honorífico, se unió a las reivindicaciones, sosteniendo con entusiasmo la pancarta por la reapertura del Ferrocarril Plasencia-Astorga".
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones