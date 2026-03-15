Víctor Manuel apoya la reapertura de la Ruta de la Plata por Zamora

El Museo del Ferrocarril de Gijón acogió la Asamblea General de la Sección española de la AEC (Asociación Europea de Ferroviarios) que, entre otras cosas aprobó por unanimidad el apoyo y defensa por la reapertura del tren entre Plasencia y Astorga.

El popularmente conocido como el Ruta de la Plata, es un eje ferroviario vertebrador del noroeste de España, y vía estratégica para las comunicaciones, que fue interrumpido en 1985. La importancia y la necesidad para el conjunto del país como afluente del Corredor Atlántico es cada vez mayor.

El zamorano José Manuel Rodríguez, con el cantante Víctor Manuel con gorra de ferroviario / Cedida

Por eso la Asociación pide una "razonable inversión para recuperar esos casi 350 kilómetros de vía, que no debería demorarse en el tiempo, y que sería vital para la economía y las comunicaciones, no solamente para las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, sino de todo el oeste peninsular".

La Asociación Europea de Ferroviarios (AEC, por sus siglas internacionales en francés) tiene como secretario general de la sección española al zamorano José Manuel Rodríguez Vidal.

Finalizada la asamblea, acudió hasta el Museo del Ferrocarril de Gijón el cantautor Víctor Manuel San José, que recibió la distinción de Ferroviario de honor de la entidad "por sus estrechos vínculos con el ferrocarril desde la infancia en su Mieres natal, donde su padre ejercía de factor de circulación".

De hecho a lo largo de su carrera profesional Víctor Manuel "ha tenido múltiples guiños a este medio de transporte. Tras la entrega de recuerdos y su diploma honorífico, se unió a las reivindicaciones, sosteniendo con entusiasmo la pancarta por la reapertura del Ferrocarril Plasencia-Astorga".