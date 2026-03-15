Sube la participación en Zamora: más de tres puntos respecto a las autonómicas de 2022
Unas elecciones esperadas por todo Castilla y León, que a las 14.00 horas ya registra el voto del 36,97 % de los ciudadanos
A media jornada, la participación de los castellanoleoneses en las urnas es más alta que en 2022. Ya han votado 708.922 ciudadanos, el 36,97% del total. Este porcentaje sitúa la participación total de la comunidad 2,24 puntos por encima de los datos obtenidos en los últimos comicios.
En el caso de Zamora, también se registra un aumento considerable: 3,21 puntos por encima de las últimas autonómicas. 49.263 zamoranos ya han acudido a las urnas, un 35,45 % de los ciudadanos con derecho al voto de la provincia.
J. A. Gil
Contratiempo en el colegio Fernando II
Incidencia: inutilizan las papeletas del PSOE en el colegio electoral Fernando II con un sello: "Que te vote Txapote". La Junta electoral de zona recoge papeletas de otros colegios para reponer las inválidas en el Fernando II.
Votantes famosos: Plex vota en Toro acompañado de su novia Aitana
El youtuber toresano YoSoyPlex vota en su pueblo y pasa el día en familia junto a su novia, la popular cantante Aitana Ocaña.
Demetrio Madrid vota en Zamora
El histórico socialista Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León, ha votado en el instituo Maestro Haedo de Zamora, acompañado del secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, del cabeza de lista, Iñaki Gómez y otros integrantes de la candidatura socialista.
Jóvenes que votan por primera vez
Rodrigo es el tercer joven de Monfarracinos que ejerce por primera vez su derecho al voto en unos comicios en lo que va de jornada. Como él hay cerca de una veintena de nuevos electores solo en esta localidad de Tierra del Pan. “Es un trámite, pero que hay que hacer”.
Alberto Ferreras
Urnas en la calle en Zamora
Las urnas han tenido que salir a la calle en Zamora por culpa de las barreras arquitectónicas. Ha ocurrido en el colegio electoral del barrio de San Frontis de la capital zamorana, donde el centro electoral se ubica desde hace años en la sede de la asociación vecinal.
El acceso a la sede implica tener que subir dos escalones y eso hace que para las personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas sea físicamente imposible llegar a las mesas de votación. Eso le ha pasado a una persona con discapacidad en cada una de las dos mesas de ese colegio electoral este domingo por la mañana.
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