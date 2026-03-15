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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Sigue aquí la jornada electoral del 15M

Sube la participación en Zamora: más de tres puntos respecto a las autonómicas de 2022

Unas elecciones esperadas por todo Castilla y León, que a las 14.00 horas ya registra el voto del 36,97 % de los ciudadanos

VALLADOLID, 15/03/2026.- Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento autonómico, en una jornada electoral marcada por la incertidumbre. EFE/Nacho Gallego

VALLADOLID, 15/03/2026.- Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento autonómico, en una jornada electoral marcada por la incertidumbre. EFE/Nacho Gallego / NACHO GALLEGO / EFE

Oliva Conde

A media jornada, la participación de los castellanoleoneses en las urnas es más alta que en 2022. Ya han votado 708.922 ciudadanos, el 36,97% del total. Este porcentaje sitúa la participación total de la comunidad 2,24 puntos por encima de los datos obtenidos en los últimos comicios.

En el caso de Zamora, también se registra un aumento considerable: 3,21 puntos por encima de las últimas autonómicas. 49.263 zamoranos ya han acudido a las urnas, un 35,45 % de los ciudadanos con derecho al voto de la provincia.

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