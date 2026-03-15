Sube la participación en Zamora: más de tres puntos respecto a las autonómicas de 2022

A media jornada, la participación de los castellanoleoneses en las urnas es más alta que en 2022. Ya han votado 708.922 ciudadanos, el 36,97% del total. Este porcentaje sitúa la participación total de la comunidad 2,24 puntos por encima de los datos obtenidos en los últimos comicios.

En el caso de Zamora, también se registra un aumento considerable: 3,21 puntos por encima de las últimas autonómicas. 49.263 zamoranos ya han acudido a las urnas, un 35,45 % de los ciudadanos con derecho al voto de la provincia.

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J. A. Gil Papeletas del PSOE vandalizadas / J. A. Gil Contratiempo en el colegio Fernando II Incidencia: inutilizan las papeletas del PSOE en el colegio electoral Fernando II con un sello: "Que te vote Txapote". La Junta electoral de zona recoge papeletas de otros colegios para reponer las inválidas en el Fernando II.

Votantes famosos: Plex vota en Toro acompañado de su novia Aitana El youtuber toresano YoSoyPlex vota en su pueblo y pasa el día en familia junto a su novia, la popular cantante Aitana Ocaña. Aitana y Plex se sacan fotos con una "fan" toresana. / M. J. Cachazo LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Demetrio Madrid vota en Zamora El histórico socialista Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León, ha votado en el instituo Maestro Haedo de Zamora, acompañado del secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, del cabeza de lista, Iñaki Gómez y otros integrantes de la candidatura socialista. Demetrio Madrid vota en el instituto Maestro Haedo de Zamora. / Cedida

Rodrigo, joven de Monfarracinos que ejerce por primera vez su derecho al voto / José Luis Fernández Jóvenes que votan por primera vez Rodrigo es el tercer joven de Monfarracinos que ejerce por primera vez su derecho al voto en unos comicios en lo que va de jornada. Como él hay cerca de una veintena de nuevos electores solo en esta localidad de Tierra del Pan. “Es un trámite, pero que hay que hacer”.