La provincia de Zamora gana visitantes en el inicio de año por el impulso de las Edades del Hombre

Buen inicio de año para el sector turístico zamorano. Datos positivos que invitan al optimismo con un incremento de visitantes respecto al mes de enero del ejercicio anterior. En total, la provincia recibió el pasado enero 16.160 viajeros, de los cuales 14.606 procedían del territorio nacional, mientras que 1.556 eran de fuera del país. Cifras que suponen casi 800 más que durante el mismo periodo del año previo. En concreto, en enero de 2025 llegaron a la provincia 15.403 visitantes, de los cuales 14.185 eran nacionales y 1.218 extranjeros, según los últimos datos del Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León. Cifras favorables motivadas, en parte, por el tirón de la exposición de Las Edades del Hombre, que se celebran en la capital bajo el título de EsperanZa.

Evolución que adquiere un matiz especial en un periodo tradicionalmente malo para el turismo, suponiendo un crecimiento del 4,91%. De este modo, mientras Zamora crece en viajeros, el resto de provincias caen, a excepción de León y Soria donde también suben los visitantes. Asimismo, la media del conjunto regional es negativa con un descenso del 2,72% de turistas en enero, pasando de 419.622 a 408.206. Entre las provincias que pierden visitantes destaca Salamanca, con un 11,5% de viajeros menos que hace un año, seguida de Segovia, donde la variación es de un 8% menos. Por contra, León es la provincia que más ha crecido en turistas con un 12,5% de aumento, seguida de Zamora.

Desafíos

Como contrapunto, la estancia media registrada en enero de 2026 en la provincia de Zamora, se situó en 1,40 noches, por debajo de la media regional de 1,59 noches, y el grado de ocupación fue del 9,9%, frente al 16,17% del conjunto de Castilla y León.

Un grupo de turistas en Zamora. / J. L. F. (ARCHIVO)

En pernoctaciones, la provincia pasa de 22.788 a principios de 2025 a 22.642 en el año en curso, un descenso muy moderado, que supone un 0,64% menos, pero que requiere centrar los esfuerzos en alargar las estancias para subir las pernoctaciones.

La estancia media de los españoles en Zamora, que soportan el gran peso de los visitantes, es de 1,41 noches, mientras que la de los extranjeros cae a 1,27 noches. Datos que demuestran que el visitante internacional tiende a hacer una parada muy breve en el territorio zamorano, probablemente de paso, más que una estancia prolongada.

Turistas en la Plaza de la Catedral de Zamora. | ALBA PRIETO

Respecto al conjunto de la región, las pernoctaciones totales suben en enero un 0,9%, impulsadas sobre todo por el aumento de las noches de extranjeros. Ávila, Burgos, León y Palencia son las únicas provincias que aumentan, en este inicio de año, el número total de noches que los viajeros se alojan en establecimientos turísticos.

Preferencia por hoteles y campings

El comportamiento de los alojamientos turísticos en Zamora durante el mes de enero de 2026 dibuja un mapa lleno de contrastes. Los hoteles y hostales continúan siendo el eje de la actividad, con 11.304 viajeros y 13.914 pernoctaciones, aunque la estancia media, situada en 1,23 días, sigue siendo una de las más bajas de toda Castilla y León, donde la media es de 1,52.

Las pensiones, pese a su escaso volumen, tan solo 156 viajeros, registran estancias más largas, con 1,90 noches de media. Dato mucho más alto que el del conjunto regional que se sitúa en 1,58.

Por su parte, el turismo rural mantiene su peso tradicional con 2.312 viajeros y 3.795 pernoctaciones. Mientras que el tiempo medio que se quedan los turistas en este tipo de alojamientos es de 1,64 días, ligeramente inferior al 1,66, que se fija en Castilla y León.

Turistas en Zamora / LOZ

El dato más llamativo que se extrae del análisis del último Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León llega desde los campings, donde solo se contabilizan 99 viajeros, pero con una estancia media de 3,76 noches, la más alta de toda la provincia y muy superior a la media regional que está en 1,63 días. En el extremo opuesto, los albergues apenas suman 40 pernoctaciones, reflejando un turismo de paso casi inexistente.

Las viviendas de uso turístico

Las viviendas de uso turístico (VUT) siguen ganando peso en el sector con 1.317 viajeros totales durante el primer mes de este año con un total de 2.360 pernoctaciones y una estancia media de 1,79 días. Un comportamiento muy dinámico que también se observa en los apartamentos turísticos (AT) que se diferencian de las viviendas en que se usan exclusivamente para este fin y ofrecen más servicios. Los viajeros que se alojaron en este tipo de establecimientos en enero fueron 932, con un reserva total de 1.864 noches y una estancia media de 2 días, siendo de las más altas de la Comunidad.

Crecimiento sostenido en una provincia cuyo principal objetivo sigue siendo el de convertir la parada en estancia para retener a los muchos viajeros que pasan por Zamora, pero que no se quedan demasiado.